Fabrizio Moro/ Video, lancio del disco “Figli di nessuno” (Radio Italia Live Palermo)

Il cantautore romano Fabrizio Moro, uno dei talenti più puri e cristallini della musica italiana, sarà tra i protagonisti del Radio Italia Live Palermo. L’evento si terrà oggi 29 giugno e si avvarrà della presenza di numerosi artisti di primo piano, pronti a dettare i ritmi di un’estate che sta decollando. Nel corso degli ultimi tempi, Fabrizio ha lanciato il suo nuovo disco intitolato Figli di nessuno, che è stato messo in vendita a partire dallo scorso 12 aprile. È stato anticipato dal singolo Ho bisogno di credere, molto piaciuto al pubblico per le sonorità pop rock e per la classica profondità che Moro ha saputo mettere in ogni suo testo tanto apprezzato. Il 7 giugno è stato invece il giorno del lancio del pezzo Figli di nessuno (amianto), rivisitazione dell’omonimo brano del suo disco in collaborazione con il rapper napoletano Anastasio. In questo modo, Fabrizio Moro ha dimostrato tutto il suo desiderio di sperimentare e mettere a disposizione il suo talento musicale a colleghi con tanta voglia di emergere.

Fabrizio Moro: Sanremo come traino

La carriera di Fabrizio Moro, ospite oggi a Radio Italia Live Palermo, può essere considerata di ottimo livello, con un forte traino ricevuto dalle sue molteplici partecipazioni a Sanremo. Da Pensa a Portami via, da Non è una canzone ad Eppure mi hai cambiato la vita, ogni esperienza non è mai stata banale, così come ogni suo brano nasconde una forte personalità. Nel 2018, Moro ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta grazie allo struggente brano Non mi avete fatto niente e ha ottenuto una risonanza internazionale in seguito alla partecipazione all’Eurovision Song Contest. È stata un’altra tappa importante di una carriera che ha ancora tanto da mostrare, per un ragazzo di 44 anni con molto da scrivere e trasmettere. Il cantautore romano sarà impegnato in un breve tour nel prossimo mese di ottobre. Tra le date confermate, citiamo Acireale (CT) il 12, il Palazzo dello Sport di Roma il 18 e il 19 e il Mediolanum Forum di Assago a Milano il 26.

Il duetto Fabrizio Moro-Anastasio

Come già accennato in precedenza, Fabrizio Moro ha preso parte ad un interessante duetto con Anastasio in Figli di nessuno (amianto), che in venti giorni ha raccolto oltre 700 mila visualizzazioni su YouTube. In un’intervista rilasciata al sito Internet di Radio Italia, Moro ha dichiarato di aver deciso di scrivere questo disco in seguito ad un live di Vasco Rossi, al quale ha preso parte. Ha parlato del suo nuovo album Figli di nessuno, dicendo di riferirsi ai ragazzi del suo quartiere che hanno iniziato da soli ad inseguire i propri sogni. Inoltre, ha elogiato Anastasio ed Ultimo, definendo in particolare quest’ultimo quale un artista vero.





