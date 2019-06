FABRIZIO MORO/ Video, “Portami via” è la mia più bella canzone d’amore (Music Awards)

Fabrizio Moro è uno degli ospiti dei Seat Music Awards, la manifestazione musicale in onda martedì 4 e mercoledì 5 giugno 2019 in prima serata su Rai 1 e condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il cantautore, che recentemente è tornato sulle scene musicale con il singolo “Ho bisogno di credere” estratto dall’ultimo album di inediti “Figli di nessuno”. Un successo per il cantautore romano che in questi giorni, da venerdì 31 maggio a venerdì 6 giugno sarà direttore artistico speciale di TIMMUSIC. Si tratta di un nuova avventura per il cantante, che ha raccontato così: “E’ stata inizialmente un po’ difficile. Ogni volta che mi cimento in qualche cosa di nuovo ho sempre un po’ d’ansia, di insicurezze e paure. Però devo dire alla fine mi sono divertito, dopo il primo giorno, il secondo ha iniziato a scorrere in maniera più benevola per me. Sono stato molto bene, mi sono divertito tantissimo, potete prendermi anche a lavorare qui se vi piacciono le mie playlist”.

Fabrizio Moro ai Seat Music Awards: “Non mi hanno mai regalato nulla”

Il cantautore romano recentemente da Mara Venier a Domenica In ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato della sua vita privata e lavorativa. In particolare Fabrizio Moro ci ha tenuto a precisare che nessuno gli ha mai regalato nulla, anzi il successo è arrivato con grande difficoltà: “Non mi hanno regalato nulla, il successo ha fatto il giro lungo dalla Cina per arrivare fino a qua”. Poi il cantautore ha parlato dei figli e di una delle sue canzoni più belle “Portami via” che ha segnato una vera e propria rinascita personale ed artistica. “Ho due bambini. Per Anita ho scritto Portami via, canzone che triplicò tutto il successo che avevo ottenuto fino ad allora. Fu la canzone della mia rinascita. Credo sia la canzone d’amore più bella che abbia mai scritto, per la donna che amo di più al mondo, forse l’unica” dice Moro, che poi sorridente precisa: “Insieme a mia madre sennò si offende!”.

Fabrizio Moro e Anastasio: duetto in arrivo?

Intanto sui social Fabrizio Moro ha pubblicato una foto in compagnia di Anastasio, il rapper vincitore dell’ultima edizione di X Factor. Il cantautore romano e il rapper stanno lavorando ad un nuovo progetto musicale, ma non è dato sapere se si tratterà di un duetto oppure di un album. La foto pubblicata da Moro è stata accompagnata anche da questa didascalia: “Anastasio, finalmente un rapper ispirato testi intelligenti e soprattutto veri”. Il post non è stato però particolarmente gradito dai fan del cantante romano che hanno commentato: “Siamo alla frutta…Anastasio”, mentre c’è chi gli consiglia di collaborare con Ultimo: “mi spiace ma non condivido per niente, già non mi piace Ultimo ma Anastasio proprio no” e ancora “No Fabri con Ultimo sì ma con lui noooo”. Non finisce, un follower ci va giù pesante: “Finalmente? Sai quanti altri ce n’è stanno prima di lui?”, ma è lo stesso Moro a zittire tutti dicendo: “Non mi interessano le cose già sentite”.

Video, “Ho bisogno di credere” di Fabrizio Moro

© RIPRODUZIONE RISERVATA