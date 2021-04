Fabrizio, nuovo pretendente di Gemma Galgani a Uomini e Donne?/ Scherzo di Tina…

Tina Cipollari, in collegamento da Torino, fa uno scherzo a Gemma Galgani. La dama di Torino decide di chiudere con Roberto, il cavaliere con cui è uscita e con il quale non è scattata la scintilla. “Ci sono differenze caratteriali”, afferma la dama. Gianni Sperti, così, la invita a chiudere definitivamente il rapporto con Roberto e a concentrarsi su un nuovo cavaliere visto dietro le quinte. “Secondo me è arrivato per te”, afferma l’opinionista. In studio, così, arriva Fabrizio, un avvenente signore brizzolato di 41 anni. Mentre Fabrizio fa la passerella raggiungendo il centro dello studio, Gemma non appare molto convinta. “Secondo me è uno scherzo di Tina”, dice la dama di Torino che poi accoglie con un sorriso il cavaliere.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ "Roberto? Troppo interesse verso Tina Cipollari..."

L’attore Fabrizio incontra Gemma Galgani, Tina Cipollari svela tutto

Fabrizio, con un completo elegante, si accomoda al centro dello studio svelando di essere stato colpito di Gemma Galgani e di aver voluto mettere da parte i suoi dubbi arrivando in trasmissione. “Mi chiamo Fabrizio, ho 41 anni e arrivo da Roma”, afferma il cavaliere. “Sai quanti anni ha la signora Gemma?”, chiede Tina Cipollari. “Certo, so anche che è del capricorno e con me che sono toro il rapporto potrebbe essere interessante”, risponde Fabrizio. Maria De Filippi, poi, svela tutto. “Il signor Fabrizio è un attore”, dice la conduttrice. “E’ uno scherzo per dimostrare alle persone che sei interessata agli uomini più giovani”, dice ancora Tina Cipollari. Gemma, però, puntualizza di aver capito subito che si trattava di uno scherzo.

LEGGI ANCHE:

Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Scelta lontana? Tra Alessio e Bohdan...Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 26 aprile: Gemma e Aldo sì... oppure no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA