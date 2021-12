Fabrizio Pausini, papà Laura a The Voice Senior/ Lei “Sei fantastico, siamo con te!”

Come sua figlia ha dedicato tutta la sua vita alla musica, la differenza è che lei ha un successo mondiale. Parliamo di Fabrizio e Laura Pausini. Il primo è uno dei concorrenti della seconda edizione di The Voice Senior, che continua a puntare sui “padri di” dopo la partecipazione del papà di Giorgia. Fabrizio Pausini si è presentato nella seconda puntata, mascherando inizialmente il rapporto di parentela con la straordinaria artista italiana. Quindi, ha ripercorso tutta la sua carriera da musicista: «Ho passato tutta la mia vita nella musica e ho girato in tutto il mondo. L’anno scorso con la prima edizione i miei nipoti si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno convinto».

È stata Antonella Clerici a citare Laura Pausini, spiegando che lo definisce un matto ma senza precisare il rapporto di parentela: «Un po’ lo sono, nel senso che mi piace scherzare e mi ritengo una persona di spirito», ha risposto lui. Quando è arrivato il momento dell’esibizione, ha eseguito un pezzo di Aznavour rivisitato da Sergio Bardotti, conquistando tutti i giudici.

Gigi D’Alessio coach del papà di Laura Pausini. E lei…

Nessuno sapeva chi c’era sul palco. Solo quando si presenta pronunciando il suo cognome i giudici capiscono che Fabrizio è il papà di Laura Pausini. Proprio durante la sua apparizione a The Voice Senior è arrivato il commento in diretta della figlia: «Siamo tutti con te», ha scritto su Twitter. Clementino deduce la parentela, ma nessuno dei giudici ha voluto indugiare sulla parentela. Si sono concentrati invece sul suo percorso. «Io sono cantante e bassista, diplomato in fisarmonica», ha raccontato Fabrizio Pausini. Ha infatti un passato nel mondo della musica.

Poi è arrivato il momento della scelta del coach e dopo qualche tentennamento ha optato per Gigi D’Alessio: «Per il genere musicale che faccio sono certo che farai un ottimo lavoro». La figlia Laura Pausini gli ha dedicato poi un post anche su Instagram, dove ha postato una foto dei nipoti che guardano il nonno in tv: «Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te! In bocca al lupo! Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia».

