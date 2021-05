Fabrizio Pregliasco/ “Arriveremo all’immunità di gregge, ma il Covid resterà”

Negli ultimi giorni si è parlato molto di immunità di gregge, considerando l’importante accelerazione nella campagna vaccinale, Fabrizio Pregliasco ha le idee chiare. Il virologo dell’Università degli Studi di Milano ha spiegato ai microfoni di Adnkronos che arriveremo a raggiungere l’obiettivo ma il Covid resterà.

«L’immunità di gregge intesa come immunità della categoria che va dai 16 anni in su è presumibile che si otterrà, ovvero un obiettivo di copertura oltre al livello soglia immaginato in base ai modelli matematici», ha spiegato Fabrizio Pregliasco ai microfoni dell’agenzia di stampa, ma «di fatto il virus rimarrà ancora».

FABRIZIO PREGLIASCO: “CONVIVENZA PIU’ CIVILE CON IL VIRUS”

Fabrizio Pregliasco ha poi parlato della possibilità di vaccinare anche le fasce più giovani, prima escluse dalla campagna perché prive dell’autorizzazione degli enti regolatori, e sarà consentito dai 12 anni in poi. Sono in corso studi anche per i più piccoli, ha rimarcato il virologo: «L’immunità di gregge è un obiettivo verso cui tendere ed è giusto parlarne, sapendo che però non si arriva all’eliminazione di Sars-CoV-2 nella pratica reale con questa tipologia di malattia e di vaccino, ma piuttosto a un contenimento e a una convivenza sempre più civile con il virus».

