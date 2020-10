Fabrizio Pregliasco/ “Forse lockdown selettivi a breve, su chiusura locali alle 23..”

Probabili dei lockdown selettivi se i contagi dovessero salire ancora nelle prossime due settimane. Ad annunciarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, che parlando oggi ai microfoni del programma di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha spiegato: “Se per due settimane crescono ancora i contagi vuol dire che siamo in difficoltà, bisognerà fare delle cose più stringenti, come ad esempio dei lockdown selettivi, in territori piccoli come province e città”. Secondo Fabrizio Pregliasco è probabile che dalla prossima settimana potrebbe verificarsi un ulteriore peggioramento, in quanto si inizieranno a vedere gli effetti della riapertura delle scuole: “Settimana prossima potrebbe esserci un ulteriore peggioramento – ha detto – perché si vedranno meglio gli effetti del ritorno scuola”.

FABRIZIO PREGLIASCO: “IL CLUSTER A TERRACINA AL COMIZIO LEGA?”

In merito invece alla chiusura dei ristoranti e dei locali dalle ore 23:00, come ad esempio da ordinanza approvata dal governatore della Campania, De Luca, Fabrizio Pregliasco parla di misura inefficace: “Alla fine poi finirebbe con le persone che stanno in giro così, credo che una misura così draconiana non sia mai così efficace”. Si parla anche del focolaio di Terracina, comune nel Lazio, a seguito di un comizio effettuato negli scorsi giorni dal leader della Lega, Matteo Salvini: “Bisogna valutare i soggetti a contatto stretto – si è limitato a dire Fabrizio Pregliasco – i quali, in teoria, dovrebbero stare tutti in quarantena”. Il virologo ha poi ricordato di essere una vittima degli haters, cosa che aveva già spiegato nelle scorse settimane: “sui social mi danno del menagramo, mi dicono che sono parte di un complotto mondiale per controllare le persone, che sono un massone”. All’adnkronos lo stesso medico milanese ha commentato anche la decisione del governo di rendere nuovamente obbligatorie le mascherine anche all’aperto: “La mascherina da soli all’aperto dal punto di vista scientifico è inutile, ma il problema è che il nuovo ‘galateo anti-Covid’ non è stato adottato ancora in modo sistematico. Ecco dunque che questa misura serve proprio come un monito, per rilanciare l’uso della mascherina. E per ricordarci che in città è facile incappare in assembramenti”.



