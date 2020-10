Fabrizio Pregliasco/ “In Lombardia situazione esplosiva, coprifuoco è necessario”

«La situazione in Lombardia è esplosiva»: non usa mezzi termini Fabrizio Pregliasco ai microfoni di Omnibus. Il virologo è tornato sulla disposizione del coprifuoco nella regione guidata da Fontana: «È stata un’indicazione che abbiamo già dato come Cts della Lombardia al governatore e all’assessore in una presa d’atto che in Lombardia la situazione sta per precipitare: c’è una pervasività assolutamente superiore rispetto al passato del virus. O meglio, ne abbiamo contezza: oggi riusciamo a individuare tantissimi asintomatici che sono in qualche modo quelli che hanno determinato la continuità della diffusione del virus». Pregliasco ha poi evidenziato: «Nel mio ospedale abbiamo persone che o sono positive tra gli operatori o sono contatti stretti di casi familiari: ho la catena di comando in quarantena a casa. È una situazione che davvero rischia di determinare effetti pesanti sull’operatività sanitaria. Credo davvero che ci sia la necessità di una sterzata rispetto a delle azioni che saranno devastanti. Mi rendo con il tentennamento del Governo rispetto a disposizioni che possono determinare effetti economici spaventosi».

FABRIZIO PREGLIASCO: “EVITARE CIO’ CHE NON E’ ESSENZIALE”

Fabrizio Pregliasco ha poi parlato delle cause di questa seconda ondata: «L’insieme di quelle che sono state le necessarie aperture rispetto all’attività lavorativa, al turismo e alle scuole. È una successione allontanandoci da quello che è stato un ottimo lockdown, che ci ha portato a una condizione di base. Però ora stiamo perdendo questo vantaggio. Sarebbe stata necessaria una progressione minore rispetto a una serie di attività non necessarie». Poi una battuta sul nodo trasporti: «Non c’è un manuale di gestione della pandemia che ci possa permettere di gestire la situazione. Ogni volta che siamo in contatto con qualcun altro dobbiamo considerarci a rischio, in ogni momento possiamo infettarci. Bisogna fare una cernita di tutti i contatti che non sono necessari. Il trasporto è consequenziale come necessità all’andare a lavoro o a scuola. Bisogna minimizzare tutto ciò che è superfluo. Questa estate purtroppo si è lasciato troppo andare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA