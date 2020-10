Fabrizio Pregliasco/ “In Lombardia situazione pesante, in Campania anche peggio”

La situazione in Lombardia è esplosiva, ma attenzione anche alla Campania: Fabrizio Pregliasco ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus ai microfoni di Storie Italiane. «In Lombardia la situazione più pesante è per Milano e per Monza e Brianza, le altre province stanno meglio, probabilmente per un contesto di controllo maggiore. In Lombardia si sta evidenziando un inizio di saturazione dei posti letto, dei pazienti non gravi ma con una clinica che necessita di un monitoraggio ospedaliero. I dati sono in crescita esponenziale, siamo in un punto di rottura: è necessaria una sterzata, dobbiamo ridurre i contatti meno necessari, quelli voluttuari», le parole del virologo, che ha poi messo in evidenza: «Giorno per giorno ci sono ricoverati, sembrano pochi ma come sappiamo le persone rimangono ricoverate a lungo, soprattutto se devono passare in terapia intensiva».

FABRIZIO PREGLIASCO: “IN CAMPANIA LA SITUAZIONE PEGGIORE”

«In Campania la situazione mi sembra anche peggiore, la saturazione è già più avanti, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive», ha spiegato Fabrizio Pregliasco, che si è poi soffermato sui positivi asintomatici: «Nella gran parte dei casi non determina nulla, a volte gli asintomatici non contagiano nessuno ma a volte invece contagiano le persone, chi è più fragile ha effetti che non sono da trascurare e lo abbiamo visto in termini di mortalità. Nella fase iniziale della prima ondata abbiamo visto come il numero assoluto diventi misurabile». Infine, una battuta sui vaccini anti-influenzali: «La vaccinazione è assolutamente fondamentale. Si stanno attuando le consegne, bisogna ribadire come la vaccinazione si possa eseguire con calma entro la metà di dicembre, perché la vera influenza ce la aspettiamo da metà dicembre in poi. Credo che con il buon senso si riuscirà a ottenere la copertura dei soggetti a rischio».



