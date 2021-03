Fabrizio Pregliasco/ “Medici no vax come imboscati in guerra, sono vigliacchi”

Fabrizio Pregliasco in tackle sugli operatori sanitari no vax. Il virologo dell’Università degli Studi di Milano non è andato per il sottile nel corso del suo intervento a Omnibus, programma in onda su La 7: «Voglio vedere quale sarà il meccanismo sull’obbligo vaccinale per medici e infermieri: non vaccinarsi significa essere imboscati, come in una guerra. A suo tempo, i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra, era un meccanismo trucido e devastante».

Nel corso del suo intervento, Fabrizio Pregliasco ha sottolineato che a rifiutare il vaccino anti-Covid è una minoranza di colleghi: «Ci sono gli eroi, gente che si spende, e ci sono dei vigliacchi». L’esperto ha rimarcato che con il vaccino proteggiamo noi stessi, si corre qualche rischio ma sono rischi irrisori secondo i dati: «E non c’è ancora un meccanismo di correlazione, ma questo aumenta il dubbio e la poca voglia di qualcuno, una minoranza che però fa rumore».

FABRIZIO PREGLIASCO SULL’EMERGENZA COVID

Intervenuto a Un giorno da pecora, Fabrizio Pregliasco ha ribadito il suo sì al vaccino obbligatorio per i sanitari, per poi soffermarsi sulle nuove misure: «E’ giusto mantenere solo la zona rossa e arancione fino a fine aprile, ogni contatto in questo momento è a rischio». A proposito degli incontri durante le festività pasquali: «Bisognerebbe stare in casa con la mascherina e toglierla solo laddove strettamente necessario. Obbligo di mascherine anche in estate? Sarebbe meglio, anche se mi rendo conto di passare per menagramo: per toglierle bisogna vaccinare almeno il 30-40%». Una battuta anche sullo sport, con l’ipotesi di pubblico negli stadi all’Europeo: «In Italia ci potrà essere una percentuale piccola, simbolica, nulla più. Non abbiamo ancora una proiezione numerica sufficiente per sapere quali saranno i numeri dei contagi a giugno. Percentuale del 20% di pubblico? Al momento non mi sembra proprio il caso».

