Fabrizio Pregliasco/ “No alla gestione Boris Johnson, avanti con il nuovo galateo”

Fabrizio Pregliasco a favore del green pass. Il virologo, intervenuto ai microfoni di Stasera Italia news, ha commentato così l’intervento del governo: «Io credo che sia il primo degli interventi da graduare in funzione dell’andamento. Io temo che la situazione andrà a crescere, ma è oggettivo che la vaccinazione abbia dimostrato come eviti i casi gravi e ci permetta di convivere in modo sereno. Il green pass manterrà una mitigazione nello sviluppo».

Fabrizio Pregliasco ha poi condiviso la scelta di estendere la misura fino ai 12 anni: «Ci possono essere questioni di incongruenza, ma non abbiamo un manuale di gestione. Il tentativo è di ridurre la quota di contatti a rischio. Necessario arrivare fino ai 12 anni? Sì, i giovani con questa variante sono molto più colpiti di prima. Per fortuna è vero che solo l’1% ha problematiche cliniche. L’elemento che ha creato agitazione è che alcuni Paesi hanno voluto dare un’attenzione rispetto all’esigenza di avere ulteriori informazioni sulla sicurezza dei vaccini».

FABRIZIO PREGLIASCO SULLA SITUAZIONE BRITANNICA

Nel corso del suo intervento, Fabrizio Pregliasco s’è soffermato sul caos in Gran Bretagna per la cosiddetta pingdemic: «Boris Johnson ha fatto ciò che aveva fatto all’inizio, ovvero comunicazioni estreme. Il messaggio da dare ai cittadini è di convivenza, di rasserenamento, di ripresa dell’attività ma con progressione e buonsenso, non con azioni che possono creare un ritorno indietro che sarebbe un problema davvero importante. Convivenza, responsabilità, vaccinazione ma anche il nuovo galateo che dobbiamo continuare a usare».

