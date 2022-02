Fabrizio Pregliasco: “Nuove minacce di morte”/ “2 persone mi hanno chiesto i danni…”

Fabrizio Pregliasco, noto virologo dell’università “Statale” di Milano, è intervenuto nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio 2022, ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. L’esperto, volto noto ormai per gli italiani da due anni a questa parte a causa della sua presenza in televisione per commentare la pandemia di Coronavirus, ha rivelato di essere stato nuovamente minacciato di morte dai no vax attraverso i social media. Non solo: c’è anche chi gli ha chiesto un risarcimento.

FABRIZIO PREGLIASCO: “SIAMO IN UNA SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Fabrizio Pregliasco ha voluto rivelare che c’è in questo momento in Italia “una situazione di disagio sociale e anche io sono bersagliato come un riferimento negativo. La guerra non deve essere contro di noi, bensì contro il virus. Mi rendo conto che ci possano essere persone che per sciocche convinzioni siano contrarie al vaccino, che io continuo a proporre anche sulla base dei dati numerici a nostra disposizione. Questo sui social mi porta a essere un bersaglio”. Poi, la clamorosa rivelazione: “Due cittadini, facendo il copia-incolla di un avvocato, mi hanno scritto che sono stati agitati e mi hanno chiesto il danno biologico per le difficoltà psicologiche che hanno dovuto subire a fronte di una divulgazione scientifica”.

