Fabrizio Pregliasco, proposta di matrimonio alla compagna Carolina Pellegrini in diretta radio/ Lei risponde…

Fabrizio Pregliasco, proposta di matrimonio alla compagna Carolina in diretta a Un giorno da Pecora

Colpo di scena in diretta a Un Giorno da Pecora. Il celebre virologo Fabrizio Pregliasco si è reso protagonista di una romantica proposta di matrimonio fatta alla sua storica compagna Carolina Pellegrini. Ospite del programma di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro oggi insieme all’attrice Claudia Gerini, Pregliasco ha ammesso di essere pronto a fare il grande passo e sposarsi entro la fine del 2023.

Il virologo, che arriva dalla sconfitta alle elezioni regionali, nelle quali si era candidato per il centro sinistra, in Lombardia, ha rivelato: “La mia fidanzata non era d’accordo con questa candidatura, lei mi sostiene e mi supporta da vent’anni. Per questo dico che ora è arrivato il momento di sposarci”. Una confessione che ha spinto gli speaker radiofonici a chiedere se la sua fosse una proposta ufficiale o soltanto un’idea.

Fabrizio Pregliasco sposa la compagna Carolina: lei ha detto ‘sì’!

La risposta di Pregliasco è arrivata decisa un istante dopo, trasformandosi in una proposta di matrimonio: “Carolina è una donna straordinaria, vivere con lei mi dà tanta gioia ed è un grande regalo. Per questo le chiedo: mi vuoi sposare?” Lo slancio del virologo ha spiazzato i conduttori, che hanno dunque contattato Carolina, la compagna di Pregliasco, per avere da lei una risposta.

“Sono senza parole, certo che rispondo di sì!“, ha detto felice Carolina Pellegrini. “Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo, a patto che non faccia più il birichino: deve dormire di più mangiare meglio, non è più un ragazzino”, ha poi aggiunto la donna. La proposta è dunque arrivata ed è stata accettata, ora manca solo l’anello, come è stato fatto notare anche in diretta radio. “Ho già speso tanto per la campagna elettorale, quasi diecimila euro…”, è stata allora la risposta poco romantica di Pregliasco, alla quale ha cercato di mettere una pezza Claudia Gerini, che ha chiosato: “Non si preoccupi, a Roma c’è molta scelta, glielo do io qualche buon consiglio su dove acquistarlo…”

