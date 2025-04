Ha fatto e continua a far discutere il botta e risposta tra Francesco Fasano e Daniele Doria ad Amici 24. Durante la settimana, gli allievi hanno avuto occasione di dire ciò che pensano ai rivali, e Francesco ha così ammesso di non temere Daniele come ballerino e di sentirsi ad un altro livello rispetto a lui. Una stoccata alla quale il concorrente della squadra di Alessandra Celentano ha replicato dicendosi sicuramente più versatile di lui, cosa che avrebbe dimostrato nel guanto di sfida di hip hop.

Amici 24 Serale 2025, 6a puntata/ Diretta: eliminazione tra Chiara e Trigno congelata

“Essere versatile significa saper fare bene una cosa, non si è versatili se ‘faccio diverse cose un po’ così campate in aria e sono versatile'”, ha allora aggiunto Francesco, scatenando un bel po’ di polemiche sia dentro che fuori dalla scuola. Tra coloro che si sono scagliati contro il ballerino di Emanuel Lo c’è un noto ex professionista di Amici: Fabrizio Prolli.

Chiara o Trigno, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Salta l'eliminazione e restano entrambi (per ora)

Fabrizio Prolli critica Francesco e si schiera dalla parte di Daniele Doria nella diatriba nata ad Amici 24

Il coreografo e insegnante di danza è sempre un attento osservatore dei talenti di Amici e, dopo aver visto il daytime con lo scontro tra Francesco e Daniele, si è schierato dalla parte di quest’ultimo, lanciando una stoccata al rivale. “Caro Francesco, sarai pure bravo, ma puoi tranquillamente sognare di fare tutto quello che fa Daniele. Che è l’unico vero versatile la dentro.” ha scritto Prolli, dicendosi dunque d’accordo con quanto affermato dall’allievo della Celentano. Prolli non è l’unico ad aver criticato le parole di Francesco contro Daniele ad Amici 24: anche l’ex allievo di Emanuel Lo Alessio Di Ponzio ha criticato il collega, sottolineando l’importanza della parola ‘umiltà’.