Fabrizio Prolli demolisce ex ballerini di Amici: “Sarete dimenticati”/ “Lavorate male, tutta apparenza”

Fabrizio Prolli tuona contro gli ex ballerini di Amici: il duro messaggio social

Fabrizio Prolli è un volto molto noto per i fan storici di Amici. Coreografo ed ex professionista del talent di Maria De Filippi, ha lavorato per anni nella scuola di Canale 5 ma oggi è volto fisso del programma VivaRai2 di Fiorello. Prolli, che è noto anche per essere l’ex compagno di Veronica Peparini, è rimasto però legato al programma, di cui, fino allo scorso anno, scriveva le pagelle, dando i suoi giudizi su ballerini e cantanti in gara.

LDA compie gli anni: web in tilt!/ Il messaggio di auguri di papà Gigi D'Alessio

Una rubrica molto seguita dal pubblico, che è stata però interrotta quest’anno. Fabrizio Prolli continua però a seguire con attenzione il serale di Amici 2024, ed è proprio dopo la prima puntata di sabato scorso che l’ex professionista del talent ha pubblicato un messaggio molto duro, rivolto evidentemente ad alcuni ballerini che hanno fatto parte in passato del programma.

Amici 2024, Holden fuori dal serale prima della finale come LDA?/Il nemico é l'ansia: "Mi segue lo psicologo"

Le dure parole di Fabrizio Prolli agli ex ballerini di Amici: “Sarete dimenticati!”

“Comunque fate due lavoretti in croce, uscite dopo quattro giorni dentro un talent e camminate come se foste gli dei della danza.” ha esordito Fabrizio Prolli in un messaggio pubblicato nelle stories di Instagram. Ha quindi proseguito: “Studiate poco e male. Poi uno dice perché si guarda oltre oceano. La danza, almeno a Roma, sta andando proprio dove non piace a me. Tutta apparenza. Che peccato. Invece di andare dove non andresti mai, andate a fare la lezione aperitivo.” Così ha concluso: “Crescete solo nella comunicazione (cioè che aumentate i follower). Ballettisticamente sarete dimenticati. Anzi, io vi ho già dimenticati. Ciao.” Non è chiaro a chi, nello specifico, il coreografo faccia riferimento, se ce l’abbia con ballerini appartenenti all’ultima edizione o alle precedenti. Prolli, infatti, non fa nomi, ma non è da escludere che li faccia in futuro.

Amici 2024: Giovanni Tesse e Martina Giovannini sono la nuova coppia?/ Un dettaglio non sfugge ai fan!













© RIPRODUZIONE RISERVATA