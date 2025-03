Fabrizio Prolli, Daniele e Olivia, sono rispettivamente l’ex e i figli di Veronica Peparini, la coreografa ed ex ballerina conosciuta dal grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di insegnante di ballo per dieci anni nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una grande amore quello nato molti anni fa tra Veronica Peparini e l’ex marito Fabrizio Prolli, ballerino e coreografo che ha danzato con star del calibro di Kyle Minogue. Proprio grazie al ballo i due si sono conosciuti ed innamorati e dalla loro unione sono nati anche due splendidi figli: Daniele e Olivia. Nonostante i mille impegni, Fabrizio è un papà sempre molto presente per i suoi figli riuscendo così a coniugare lavoro e famiglia.

Intervistato da Fanpage, l’ex marito di Veronica Peparini ha dichiarato: “i miei figli conoscono le tempistiche, le dinamiche e gli orari del mio lavoro. Io e la mia ex moglie Veronica Peparini facciamo questo mestiere da sempre”.

Veronica Peparini e l’ex marito Fabrizio Prolli : “siamo una famiglia allargata”

La passione per la danza ha unito Veronica Peparini e l’ex marito Fabrizio Prolli, ma anche la figlia Olivia che sta seguendo le orme dei genitori visto che è diventata una ballerina. Proprio il papà parlando di lei ha precisato: “ha talento. La guardo e rimango ipnotizzato, mi sembra di vedere la mamma”. Il ballerino ha sottolineato come a livello di stile la figlia Olivia assomigli tantissimo alla ex moglie Veronica, mentre la dinamica è quel del papà. Un giusto mix che rende orgoglioso il padre che con la ex moglie ha un bellissimo rapporto.

Una bella famiglia allargata quella di Veronica Peparini e dell’ex compagno che si sono ritrovati a festeggiare il compleanno della figlia Olivia con Andreas Muller e le due gemelline. “L’obiettivo sia mio che di Veronica è quello di avere una famiglia più allargata possibile dove ci si possa aiutare” – ha sottolineato Fabrizio precisando – ” inutile portare rancore”.