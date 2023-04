Fabrizio Prolli tuona su Amici 22: “Federica fuori? Avrei eliminato Ramon!”/ “Il vincitore? Per me sarà…”

Fabrizio Prolli, ex professionista di Amici, critica l’eliminazione di Federica: “Doveva uscire Ramon”

Mentre si avvicina il sesto serale di Amici 2023, sul web si continua a discutere di quanto accaduto nell’ultima puntata andata in diretta. Alla fine di un difficile ballottaggio, è stata Federica – cantante del team di Arisa – a dover lasciare definitivamente la scuola. A salvarsi invece Ramon, allievo della maestra Alessandra Celentano. Un’eliminazione che non ha messo tutti d’accordo e che, anzi, ha sollevato qualche polemica.

A dirsi per nulla d’accordo con l’eliminazione di Federica ad Amici 22 è stato l’ex ballerino professionista e coreografo Fabrizio Prolli, che non è nuovo a dare opinioni, spesso pungenti, su quanto accade nel programma. Proprio in merito all’uscita della cantante di Arisa ha dichiarato: “Non sono d’accordo con l’eliminazione di Federica, avrei eliminato Ramon. Credo che sia il meno versatile di tutti. Mi ripeto: bravissimo nelle variazioni classiche. Ma lo trovo debole negli altri stili.”

Fabrizio Prolli: “Ecco chi vincerà Amici 22 secondo me”

Un’idea, quella di Fabrizio Prolli su Ramon, che nella scuola di Amici 22 è condivisa anche da altri professori. Ma chi, dunque, dovrebbe vincere secondo il noto coreografo ed ex di Amici? Questa la sua idea a riguardo: “A oggi dico Angelina e Isobel. Adoro Maddalena, ma Isobel è stata pazzesca in tutto. Credo che Mattia, come tanti latinisti, siano limitati all’interno di una competizione dove ci sono anche altri generi di danza.” E infine: “Se potessi far rientrare un ballerino e un cantante? Sicuramente Samu e Piccolo G.”

