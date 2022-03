Fabrizio Prolli vs Alessandra Celentano/ Ex ballerino Amici: “È indietro anni luce!”

Dopo la prima puntata del serale di Amici 2022, Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Paparini ed ex volto del talent di Canale 5, ha espresso la sua opinione su quanto andato in onda. L’ex ballerino professionista di Amici ha commentato le esibizioni di alcuni ragazzi in gara come Carola Puddu e il guanto di sfida tra Serena Carella e Fabrizio.

Fabrizio Prolli, nel dire la sua sulla puntata, si è lasciato andare anche ad una dura critica nei confronti di Alessandra Celentano: “Carola è carina, ma niente di che. Stasera ha dimostrato ciò che pensavo. È una ballerina nella media”. Sulla prof ha commentato severo: “Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano, che si riferisce solo al canone del teatro classico. È rimasta indietro anni luce”.

Fabrizio Prolli attacca Alessandra Celentano: “Esiste una danza tutta sua”

L’astio di Fabrizio Prolli nei confronti di Alessandra Celentano si è successivamente riversato anche su uno dei suoi alunni, Michele Esposito, tanto che, in merito all’esibizione di quest’ultimo, Prolli ha detto: “È stato bravo, ma Amici ci ha abituati a ballerini molto. ma molto più bravi. Con più carisma e personalità, e tecnica!”.

L’ex professionista di Amici, dopo aver espresso la sua opinione su Alessandra Celentano, ha parlato anche di un allievo della sua ex moglie (Veronica Peparini), Dario Schirano: “Ha dimostrato che fa tanto e tutto. Carino il pezzo di stasera ,ma mirato a far vedere che sa fare tante cose di virtuosismi e ha messo a tacere chi dice che fa sempre le stesse cose. Bravo!”.

