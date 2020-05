Fabrizio Quattrocchi/ “Silvia Romano? Lui non si convertì, morì da eroe”: social choc

Pubblicità

La storia di Fabrizio Quattrocchi è tornata d’attualità dopo la liberazione di Silvia Romano. È stata tirata fuori sui social per ricordare le sorti dell’italiano ucciso dai miliziani dell’autoproclamato gruppo delle “Falangi verdi di Maometto” in Iraq. Cosa c’entra con la giovane cooperante liberata in Somalia? Nulla, ma sui social circolano messaggi choc: «Lui non si convertì e morì da eroe». Facciamo un passo indietro fino al 2004. Il 14 aprile di quell’anno Fabrizio Quattrocchi pronunciò una frase raggelante: «Adesso vi faccio vedere come muore un italiano». Poco dopo fu raggiunto da tre colpi alla schiena. La vicenda fu riportata dall’allora ministro degli Esteri Franco Frattini, poi confermata da un video diffuso qualche tempo dopo. Fabrizio Quattrocchi divenne il simbolo della crudeltà dei terroristi che lo avevano rapito insieme a tre suoi colleghi: Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. In queste ore i social si stanno scatenando nei paragoni con la storia di Silvia Romano. Il nome viene usato per fare da contraltare a quello della volontaria salvata.

FABRIZIO QUATTROCCHI E IL PARAGONE ASSURDO CON SILVIA ROMANO

Il confronto non ha senso, eppure c’è chi ricorda oggi Fabrizio Quattrocchi come un «italiano vero» che ha avuto una «morte eroica». I rapitori lanciarono un ultimatum all’Italia: chiesero al governo il ritiro delle truppe dall’Iraq e le scuse per alcune frasi che avrebbero offeso l’Islam. Quell’ultimatum fu rifiutato. Secondo Abu Yussuf, nome di “battaglia” di un iracheno che si definì membro del gruppo di rapitori dei quattro italiani, fu lui a girare il video dell’uccisione dell’italiano. Al Sunday Times raccontò che Fabrizio Quattrocchi era ormai consapevole del suo destino, quindi chiese perché volevano ucciderlo. «Per chiedere al governo italiano di ritirare le truppe». Lui avrebbe replicato: «È inutile, il mio governo non tratterà mai con voi per salvare le nostre vite». I rapitori allora lo avrebbero costretto a inginocchiarsi in una fossa, bendato e con le mani legate, prima di ucciderlo. Secondo Yussuf, furono pagati 4 milioni di dollari per liberare gli altri tre ostaggi, invece la versione ufficiale parla di un blitz da parte delle truppe americane. Oggi purtroppo ne riparliamo per render conto di ciò che purtroppo accade sui social sul caso Silvia Romano.



