Fabrizio Rondolino, chi è/ Il giornalista sposato con Simona Ercolani

Fabrizio Rondolino, chi è il giornalista

Fabrizio Rondolino sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 6 aprile, di Oggi è un altro giorno. Nato a Torino nel 1960, ha conseguito la laurea in Filosofia Teoretica per poi dedicarsi al giornalismo politico. Rondolino ha lavorato ha lavorato alla direzione nazionale della Fgci e al servizio politico dell’Unità: “Quando arrivai io c’era Gerardo Chiaramonte. Subito dopo nominarono Massimo D’Alema, che mi valorizzò molto. Poi con Renzo Foa venni promosso resocontista del segretario, Achille Occhetto, e così avevo diritto a partecipare alle riunioni della direzione.

Mauro Coruzzi, Platinette dimesso dall'ospedale?/ Lui nega: "Uscito solo 30 minuti"

Potevo mettere piede al secondo piano, dove avevano l’ufficio i dirigenti, Cominciai a pubblicare quel che vedevo senza le prudenze di un tempo. Ad ogni articolo scoppiava un putiferio”, ha detto Rondolino a Repubblica, ricordando gli anni all’Unità.

Fabrizio Rondolino: la moglie Simona Ercolani

Fabrizio Rondolino ha fatto anche parte dello staff di Massimo D’Alema a palazzo Chigi: “Ho una passione per il potere come oggetto di studio, ma poi per praticarlo mi mancano le competenze. Infatti sono durato poco”, ha confessato a Repubblica. Il giornalista è stato anche editorialista del quotidiano La Stampa tra il 1999 e il 2010. Nel 1997 ha pubblicato il suo primo romanzo “Un così bel posto mentre”, a cui sono seguiti “Secondo avviso”, le raccolta di racconti “Niente da segnalare” e “Questi nostri amori”, la raccolta di massime del maestro zen Lin-Chi “Non mi puoi piantare un chiodo nel cielo”. Nel 2021 ha scritto “Il nostro Pci – 1921-1991. Un racconto per immagini”. Fabrizio Rondolino è sposato con Simonetta “Simona” Ercolani, autrice e produttrice televisiva italiana.

Soleil Sorge: "Vittoria GFVIP? Penso che..."/ Silenzio rotto su Oriana e Nikita

LEGGI ANCHE:

Lorenzo Pucillo medico ucciso a Pescopagano/ Testimone: "Ho trovato corpo, aveva..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA