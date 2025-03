Spesso Fabrizio Sansone e Federico, suo fratello, vengono conosciuti come un’unica unità: loro per tutti sono “I Sansoni”, duo comico che ha riscosso un enorme successo sul web. I due hanno collazionato infatti più di 400 milioni di visualizzazioni per i loro video tra le varie piattaforme e questo li ha portati fino al Festival di Sanremo, più precisamente al Primafestival. Attualmente sono appena sbarcati al cinema con “E poi si vede”, Ma chi è nella vita Fabrizio Sansone? Non sono molte le informazioni che abbiamo sulla vita privata del comico, sul palco insieme al fratello.

Sappiamo però che lo scorso anno, Fabrizio Sansone ha perso il suo caro nonno e poche ore dopo è salito su un palco, a Roma, insieme a Federico. Un dolore immenso per l’attore comico, che ha dedicato al caro nonno delle parole dolcissime: “Ogni volta che vengo a Roma, tu sei accanto a me. Ogni volta che torno a Palermo, tu sei accanto a me. E ogni volta che riguardo Fede e papà, tu sei accanto a noi. Non te ne sei mai andato”.

Fabrizio Sansone, chi è: la comicità dopo una scelta sbagliata all’università

In un’intervista di dieci anni fa, Fabrizio Sansone raccontava che la sua carriera era cominciata un po’ per caso, dopo una brutta esperienza all’università che lo ha portato a cambiare indirizzo. Da quel momento si è avvicinato al mondo del teatro e della comicità. “Non sono una persona abbastanza fortunata e scherzare su ciò che mi accade è un pretesto per poi scherzare su tutto ciò che compone la mia vita” spiegava.

Prima di diventare famoso, Fabrizio Sansone ha lavorato come addetto alle vendite in un centro commerciale: un’esperienza durata sei mesi, mentre studiava. Poi l’arrivo del teatro che ha stravolto tutto, ma nonostante questo lui non ha smesso di studiare. Il comico, nato nel 1992, è il più grande de “I Sansoni”. Non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata, dunque non sappiamo se abbia o meno una compagna.

