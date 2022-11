Fabrizio Sciannameo, morto compositore della ghigliottina dell’Eredità/ Flavio Insinna:”Sarà sempre con noi”

Flavio Insinna ricorda il compositore della ghigliottina all’Eredità: le sue parole

L’Eredità, noto quiz show condotto da Flavio Insinna, è in lutto per la morte del compositore della ghigliottina. Il conduttore arrivato il momento in cui avrebbe dovuto svelare alla concorrente l’esito della prova, si è ferma per ricordare il musicista scomparso.

Flavio Insinna, come riporta lanostratv.it, dichiara: “Questa musica che sentite, così carica di tensione e di sfumature, con il gong e le suggestioni che evoca, è stata composta da Fabrizio Sciannameo, assieme a Tommaso Casigliani”. Poi ha aggiunto con commozione: “Qualche giorno fa Fabrizio è scomparso…Fabrizio sarà sempre con noi, lui è qua. Sarà sempre qui con la sua musica della ghigliottina”. A questo punto il conduttore scoppia in lacrime con il pubblico che applaude per dargli sostegno. Flavio Insinna riprende a fatica: “Noi siamo una piccola ma bellissima famiglia e volevamo condividere con voi telespettatori il nostro dispiacere dedicando un pensiero a lui. Ci tenevamo a dirvi questo con grande semplicità, e mandare un pensiero non solo a Fabrizio Sciannameo ma anche alla sua famiglia”.

Flavio Insinna ricorda Gigi Proietti: “Un grande maestro”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Flavio Insinna ha ricordato il noto attore, regista, autore Gigi Proietti. Il conduttore de L’Eredità ha dichiarato: “Un maestro. Aveva un grande senso del dovere. Le persone lo hanno visto in scena, ma era un uomo di grande rigore. Uno straordinario insegnante.”

E ancora: “Era un uomo di parola, capace di qualunque sorpresa. Se diceva una cosa, la rispettava: non vendeva fumo. L’ho trovato paterno nel dirci ‘vi insegnerò tutto, ma questo non vuol dire successo’. L’ho sempre ammirato, ci ha sempre voluto proteggere.” Flavio Insinna aggiunge anche un pensiero sulla sua vita: “La vita è servizio, non essere servi. Sono fortunatissimo nella vita, il minimo da fare è dare occasioni. Ho avuto persone straordinarie che mi hanno dato delle occasioni”.

