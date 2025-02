Fabrizio Vittorini, fidanzato di Carolina Kostner: chi è l’osteopata che l’ha fatta innamorare

Carolina Kostner, grandissima atleta e personaggio sportivo italiano, campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, è felice al fianco di Fabrizio Vittorini ormai da anni. I due stanno insieme dal 2018, da quando lui l’ha seguita professionalmente. Il fidanzato di Carolina Kostner, infatti, è osteopata e fisioterapista: si è occupato proprio dalla forma fisica dell’atleta oltre che della riabilitazione dai problemi fisici.

I due non si mostrano molto spesso insieme: la coppia è infatti molto riservata e non ama mettersi in mostra né sui social né sui giornali di gossip. Nonostante ciò, la storia tra loro sembrerebbe andare per il verso giusto. Ma cosa sappiamo sul fidanzato di Carolina Kostner e su quella che è la sua carriera, al fianco della grande pattinatrice nata a Bolzano nel 1987? Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Carolina Kostner, chi è il fidanzato Fabrizio Vittorini: sognano una famiglia insieme

Conosciamo non molte informazioni in merito a Fabrizio Vittorini, il fidanzato di Carolina Kostner. Sappiamo che è originario della Toscana e che è appassionato di sport: avrebbe praticato infatti atletica leggera per alcuni anni prima di dedicarsi a quella che poi è diventata la sua professione, ovvero l’osteopatia. Proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto Carolina Kostner, con la quale ha iniziato a lavorare circa sei mesi prima dell’infortunio di lei che ha rischiato di comprometterne la carriera. I due, infatti, lavorano insieme dalle Olimpiadi del 2018 e proprio dopo aver cominciato il loro rapporto professionale, è scoccato l’amore.

Dopo aver cominciato la storia d’amore con Fabrizio Vittorini, Carolina Kostner sogna una famiglia. L’atleta, infatti, non ha nascosto il suo grande desiderio di diventare mamma. Tra i progetti che sta inseguendo, infatti, c’è quello di avere una famiglia tutta la sua insieme all’uomo che l’ha resa felice.