Fac simile schede elettorali, come sono?/ Colori: rosa Camera, giallo Senato

Come sono le schede elettorali per le Elezioni Politiche 2022 di domenica 25 settembre? La risposta giunge direttamente dai fac simile delle schede elettorali divulgati online dal Ministero dell’Interno. Tutti gli aventi diritto al voto che si recheranno alle urne per esprimere la propria preferenza si ritroveranno di fronte due schede: una di colore rosa, per le elezioni alla Camera dei Deputati, e una di colore giallo, per le elezioni al Senato della Repubblica. I fac simile riguardano i 146 collegi uninominali per l’elezione della Camera dei Deputati, i 67 collegi uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica e i relativi collegi plurinominali (49 per la Camera, 26 per il Senato) per l’assegnazione proporzionale dei seggi.

Per quanto riguarda il fac simile delle schede elettorali della Camera, il numero di deputati da eleggere è pari a 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Valle d’Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, i restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali. Di seguito il fac simile delle schede elettorali per la Camera dei Deputati:

COME SI VOTA SCHEDE ELETTORALI, COME SONO? FAC SIMILE SENATO ELEIONI POLITICHE 2022

Dopo aver osservato il fac simile delle schede elettorali per la Camera dei Deputati, di colore rosa, passiamo ora a esaminare il modello esemplificativo di quelle per il Senato della Repubblica, di colore giallo. Come ricorda il portale telematico del Viminale, il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (67 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore (Valle d’Aosta) e quelli del Trentino-Alto Adige (che elegge 6 senatori solo con sistema uninominale), i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento. Di seguito il fac simile delle schede elettorali per il Senato della Repubblica:

