Referendum 2025, 8 e 9 giugno, il Ministero dell’Interno ha pubblicato i Fac-simile delle cinque schede, illustrate sul sito ufficiale consultabile qui, che saranno consegnate agli elettori per esprimere la preferenza in merito all’abrogazione degli articoli di legge proposti nella domanda. Ad ognuna di queste è stata assegnata ad una scheda di colore diverso per essere più facilmente riconoscibile: verde chiaro, arancione, grigio, rosso rubino e giallo.

Quattro riguardano le tematiche del lavoro e della sicurezza, mentre l’ultimo è quello sulla modifica dei requisiti di residenza per l’ottenimento della cittadinanza italiana agli stranieri. Per votare i cittadini dovranno recarsi presso il seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale durante gli orari di apertura e porre una croce o un segno sul “Sì” se si vuole abrogare la determinata legge, sul “No” per mantenerla in vigore allo stato attuale. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i cinque quesiti e a quale scheda corrispondono.

Referendum 2025, cosa dicono i cinque quesiti? Le schede consegnate ai seggi sono cinque rispettivamente contrassegnate da colori differenti. La prima è quella di colore verde chiaro, nella quale si chiede di esprimere la preferenza per l’abrogazione della legge che attualmente non prevede il reintegro a lavoro per i dipendenti licenziati illegittimamente, in aziende che hanno più di 15 lavoratori, e per chi è stato assunto dal 2015 in poi.

La seconda scheda del Referendum 2025, quella arancione, tratta la stessa tematica del licenziamento ma per le piccole imprese. Si tratta di abrogare l’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che stabilisce una indennità di massimo sei mesi per i lavoratori licenziati. La terza scheda grigia, chiede di abrogare la legge che non prevede di fornire una giustificazione per i contratti a termine di durata inferiore ai dodici mesi.

La quarta scheda del Referendum 2025, rosso rubino, tratta l’articolo che attualmente non permette ai lavoratori infortunati di rivalersi anche sulla ditta committente per gli incarichi in appalto, abrogandolo si stabilirebbe invece la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti. La quinta ed ultima scheda del Referendum 2025, quella gialla, tratta il tema dei requisiti per la cittadinanza. In particolare gli anni di residenza diventerebbero 5 e non più 10, senza però intaccare le altre norme descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 9.