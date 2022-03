Facchinetti, paura per la moglie Wilma Faissol “Caduta da cavallo”/ “Spalla rotta e…”

Grande paura per Francesco Facchinetti. Sua moglie Wilma Faissol ha avuto un altro incidente a cavallo. Una brutta caduta per la modella, che è stata costretta al ricovero immediato. Il risultato della brutta caduta è stata infatti una spalla fratturata che ha richiesto un’immediata operazione. “Purtroppo oggi Wally è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui”, ha scritto poi Francesco Facchinetti in una storia su Instagram, comunicando l’accaduto ai follower preoccupati. “Nella caduta la Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare…. vi facciamo sapere prima possibile”, ha quindi spiegato.

Wilma si è comunque mostrata su Instagram a letto ma tranquilla, spiegando a sua volta quanto avvenuto poche ore prima. L’operazione, arrivata poche ore dopo, è andata a buon fine ed è stata accompagnata da un nuovo post su Instagram in cui Francesco ha scritto: “Mia moglie…Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me. Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente!”

Wilma Faissol, secondo incidente a cavallo per la moglie di Facchinetti

Non è il primo incidente a cavallo per Wilma Faissol. Lo scorso gennaio la moglie di Francesco Facchinetti è infatti caduta, riportando un trauma cranico non commotivo e policontusioni. “Eravamo in campagna al galoppo e c’era una piccola discesa”, aveva raccontato in quell’occasione. “Il cavallo è inciampato, è andato in avanti. Io ho cercato di aggrapparmi ma sono scivolata e sono caduta sotto di lui, così mi ha investito. Mi sono sentita come in un frullatore. Il mio casco si è sganciato, non so come sia possibile”, aveva quindi spiegato. Nulla di grave, tuttavia, dopo quel brutto incidente.

