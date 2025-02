Tantissime sono state le polemiche su Kekko dei Modà dopo questo Festival di Sanremo 2025 e Francesco Facchinetti ha svelato un retroscena inedito. Il cantante si è esibito per cinque sere consecutive dopo una costola rotta appoggiato ad una stampella e visibilmente doloranti. Qualcuno voleva mollasse sin dall’inizio, ma lui per amore della musica e del pubblico non ha voluto indietreggiare di un millimetro e ha portato a termine il suo impegno fino all’ultimo. Certo è, che complice la fatica e la sofferenza, Kekko pare aver rifiutato alcune interviste, cosa che le sarebbe costata molto cara.

Roby e Rosaria, chi sono i genitori di Francesco Facchinetti/ "Mio padre assente, mi ha cresciuto mia madre"

Nelle ultime ore è intervenuto il suo agente Francesco Facchinetti che ha voluto mettere al loro posto alcune questioni sorte in questo periodo. Il figlio di Roby ha raccontato che Kekko ha vissuto una settimana difficilissima ma che essendo un serio professionista non ha voluto mollare nonostante lui stesso lo avesse invitato a lasciar perdere questo Sanremo 2025. Facchinetti ha poi raccontato di non riuscire a capire come mai la stampa se la fosse presa con lui per la sua indisponibilità alle interviste.

Francesco Facchinetti dice basta alle foto dei figli sui social: perché?/ "Può essere molto pericoloso..."

Facchinetti deluso per la classifica di Sanremo: “Non importa, i Modà già sold out a San Siro”

“Vedrai, la pagherà nei voti“, questo è quello che la stampa avrebbe detto a Facchinetti riferendosi a Kekko dei Modà e alla sua reticenza nel rilasciare interviste alle radio e ai giornali. Francesco ha spiegato di aver trovato ridicole queste velate “minacce“: “Una persona sta male tanto da rischiare lo svenimento ogni fine esibizione e la cosa che importa di più è fare le interviste per avere un voto alto dalle radio e dalla stampa?“. Facchinetti si è detto molto deluso per la posizione in classifica di Kekko, raccontando di essersi rattristato per questo strano gioco dietro le quinte del Festival.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti perché si sono lasciati?/ "Incompatibilità caratteriali e..."

Successivamente, annuncia il nuovo concerto dei Modà, previsto per il 12 giugno a San Siro. La buona notizia è che risulta tutto già Sold Out, segno che non è la classifica di Sanremo a fare un professionista. Facchinetti ha quindi fatto presente che la realtà di Kekko e della sua band è tutt’altra, dispiaciuto (come il cantante stesso) di come sia stato trattato nonostante il suo enorme impegno a presentarsi ogni sera al Festival.