Anticipazioni Facci Ridere, prima puntata dello show comico oggi - 29 giugno 2025 - in prima serata su Rai Due.

La prima serata di Rai Due, oggi 29 giugno 2025, promette fiumi di ilarità; arriva la prima puntata di Facci Ridere; uno show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli con protagonisti aspiranti mattatori della risata e non solo. Un regolamento innovativo, uno scontro a squadre che promette siparietti tutti da vivere e da sbellicarsi e un regolamento che andrà via via sciogliendosi di puntata in puntata. Ma come funziona Facci Ridere, quale sarà il regolamento del programma e soprattutto della prima puntata in onda questa sera, 29 giugno 2025?

Anticipazioni Facci Ridere, prima puntata dello show comico oggi 29 giugno 2025: giuria d’eccezione e 3 squadre di comici

Il format di Facci Ridere – stando alle anticipazioni – è molto vicino ad un vero e show comico ma con una particolarità non da poco. Gli aspiranti mattatori della risata non arrivano da palcoscenici noti, sono infatti persone comuni che avranno l’arduo compito di salire sul palco e tentare di convincere una giuria di volti noti del settore al fine di ottenere un pass per le fasi successive. Con due padroni di casa come Pino Insegno e Roberto Ciufoli – iconici soprattutto ai tempi della Premiata Ditta – le risate sono senza dubbio assicurate.

I 3 giudici di Facci Ridere – anche detti ‘musoni’ – per la prima puntata – oggi, 29 giugno 2025 su Rai Uno – saranno Francesco Paolantoni, Carolina Rey e Massimiliano Rosolino. Dunque, sempre nel merito delle fasi di gioco, lo show vedrà fronteggiarsi 3 squadre in rappresentanza delle 3 aree geografiche d’Italia. L’obiettivo? Ottiene punti e vince la squadra che riesce ad ottenere più risate da parte dei ‘musoni’, ovvero dei giudici di Facci Ridere. Dunque, al termine della contesa a colpi di battute e sketch comici, verrà annunciata la squadra vincitrice della serata.

Facci Ridere, dove vedere la prima puntata dello show comico in tv e diretta streaming

Dunque, preparate tutto l’occorrente per asciugare le lacrime; considerate le anticipazioni, questa sera si piange dalle risate in compagnia di Facci Ridere, prima puntata 29 giugno 2025. L’appuntamento con lo show comico di Pino Insegno e Roberto Ciufoli apre i battenti alle ore 21.20 su Rai Due e come sempre sarà disponibile anche in diretta streaming mediante l’applicazione ufficiale RaiPlay.