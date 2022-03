Faccia a faccia fra Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio/ Nuovi indizi su Soleluna?

Il mistero della maschera di SoleLuna si infittisce a Il Cantante Mascherato 2022. Durante le prime due puntate, infatti, i giudici e il pubblico da casa è coeso nel pensare che sotto la maschera si nasconda Cristiano Malgioglio. Un’idea plausibile visto che le somiglianze vocali con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sono davvero palesi, ma Milly Carlucci e tutto il team dello show ci hanno sempre abituati a delle inaspettate sorprese. Per questo motivo durante la terza puntata dello show assisteremo ad un faccia faccia in diretta tra Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio proprio per capirci qualcosa di più sull’identità di una delle maschere più belle di questa edizione. Intanto sui social anche Nicola Savino ha lanciato una possibilità condividendo un articolo in cui si vede la sua faccia sotto la maschera di SoleLuna. Chi si nasconderà davvero sotto la maschera?

In attesa di scoprire cosa avranno da dirsi Malgioglio e Lopez, ecco alcuni indizi della maschera de Il cantante mascherato. “È stato un momento pieno di magia sul palco. Definirmi non è facile e pensare di aver capito è presuntuoso. Io posso essere sole o luna, uomo o donna. Fin da ragazzo avevo paura del buio, dormivo con la luce accesa” – dice la maschera.

SoleLuna de il Cantante Mascherato 2022: chi è?

Non solo, SoleLuna ne Il cantante mascherato 2022 ha rivelato anche: “io in vita mia non ho portato nessuna maschera, la maschera che porto adesso mi dà molta energia perché ho il sole. Il sole per me è tutto, non posso farne a meno, la Luna rappresenta l’incontro amoroso con il Sole. Mia madre non mi ha mai spinto, ha sempre voluto che andassi sempre più in là. Dove sono cresciuto lo spazio mi è sempre andato stretto. Ho osato dove nessuno ha avuto il coraggio di osare, è stata la fortuna della mia vita”.

E ancora: “Mi sento sempre più avanti degli altri, perché ho osato”, “La maschera che porto adesso mi da molta energia” e “Sono un istrione”. Le ipotesi sull’identità sotto la maschera sono tutte pro Cristiano Malgioglio, ma attenzione a sorpresa potrebbe celarsi anche Max Giusti da sempre imitatore di Malgioglio!

