Facciamo che io ero un’altra volta, Virginia Raffaele/ Diretta: Vanoni e… (Replica)

FACCIAMO CHE IO ERO UN’ALTRA VOLTA TORNA IN REPLICA

Virginia Raffaele torna su Rai2 con il meglio di “Facciamo che io ero”, il suo primo one woman show. Oggi, lunedì 25 maggio alle 21.20, va infatti in onda “Facciamo che io ero un’altra volta”, show che raccoglie i momenti più divertenti e innovativi dello spettacolo della Raffaele che si giostra tra balletti, canzoni e recitazione, tra realtà e fantasia. Virginia Raffaele si destra infatti tra ruoli e volti diversi: performer, comica, attrice, caratterista, cantante, ballerina. Al fianco di Virginia ci sarà Fabio De Luigi a cui andrà in difficile compito di “tenere a bada” le molteplici personalità che abitano la Raffaele. Un appuntamento, dunque, all’insegna del divertimento che ricordiamo però essere in replica.

VIRGINIA RAFFAELE IL MEGLIO DELLE SUE IMITAZIONI

Facciamo che io ero… è andato infatti in onda per la prima volta nel 2017, diviso in quattro serate. Due anni dopo, esattamente nel mese di febbraio dell’anno scorso, il programma che vede protagonista Virginia Raffaele è stato riproposto da Rai2 non però nella versione lunga, bensì in un mix di imitazioni delle quattro puntate, appunto con il titolo Facciamo che io ero… un’altra volta (che torna dunque in onda questa sera). Questa versione è andata in onda per la prima volta dopo la partecipazione nei panni di co-conduttrice della Raffaele al Festival di Sanremo.

VIRGINIA RAFFAELE RICORDA L’APPUNTAMENTO: “TANTI AMICI CON ME!”

È al settimo cielo Virginia Raffaele per il ritorno del suo “one woman show” su Rai 2. L’attrice, imitatrice, conduttrice ha infatti ricordato l’appuntamento con più di un post pubblicato sul suo profilo Instagram. In uno di questi ricorda ai suoi fan l’appuntamento: “Stasera alle 21.20 su Rai2 andrà in onda ‘Facciamo che io ero… un’altra volta’…”. Subito dopo ha aggiunto: Vi aspetto con Gabriel Garko, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Roberto Bolle e tanti altri amici!” annuncia. Tra balletti, canzoni e momenti divertenti grazie alle imitazioni della Raffaele, il pubblico di Rai 2 potrà trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza.



