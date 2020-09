Faccio un salto all’Avana/ Video, su Rete 4 il film con Enrico Brignano (6 settembre)

Faccio un salto all’Avana va in onda su Rete 4 oggi, 6 settembre 2020, a partire dalle ore 21,25. Si tratta di una commedia all’italiana prodotta nel 2011 da Medusa Film, Rodeo Drive in stretta collaborazione con Blue Panorama Airlines, Technicolor SA e Sky Cinema, una produzione che non ha mai negato le sue aspettative di cassetta per questo film diretto da Dario Baldi. Il regista romano è stato sino a questo momento poco prolifico nel dirigere lungometraggi e la sua prima vera rivelazione fu ‘Dall’altra parte della luna’ un film documentario dedicato alla band leccese dei Negramaro. Da quel film si sono susseguite presenze soprattutto in ambiti biografici come ‘La leggenda di Bob Wind’ film particolare, davvero di classe, dedicato alla vita e all’arte del regista avanguardista Roberto Cimetta.

Nel cast di ‘Faccio un salto all’Avana’ la recitazione, il lato comico, è delegato alla coppia trainante di tutto il cast: Enrico Brignano e Francesco Pannofino, il primo più comico puro, scuola Proietti e tanta televisione (‘Zelig’ oppure, agli esordi, il successo vero, ‘Un medico di famiglia’ respirando il set assieme a Lino Banfi), il secondo, Pannofino, più attore, per quanto comico ma con alcune belle presenze nel cinema brillante e leggermente drammatico. Francesco Pannofino va ricordato per ‘Fatti della banda della Magliana’, ‘Assolo’ diretto da Laura Morante, ‘Sono un pirata, sono un signore’ di Tartaglia, ‘Maschi contro femmine’ di Brizzi, un attore che non è più sorprendente, ma sa confermare ogni volta le sue doti recitative.

Il tutto senza dimenticare che Pannofino è la voce di George Clooney, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington e tanti altri attori che nel doppiaggio italiano hanno trovato spesso la fortuna di avere grandi professionisti. Nel cast anche l’allora quasi sconosciuta, ma già in grado di mostrare il suo talento, Virginia Raffaele.

Faccio un salto all’Avana, la trama del film

Ecco la trama di Faccio un salto all’Avana. La coppia di fratelli Fedele e Vittorio Diotallevi sono la peggio assortita coppia immaginabile, il buio e la luce caratteriale, gli antipodi come spesso accade nelle coppie di fratelli. E da fratelli hanno sposato due sorelle, Annaclara e Laura Siniscalco, figlie di un ricco imprenditore, anch’esse con caratteri dissimili, a volte fonte di screzi e critiche reciproche. Se Fedele è il classico ‘family man’ tutto lavoro e famiglia, Vittorio è irriverente, perennemente agitato e insoddisfatto, un’anima in pena sempre alla ricerca di stimoli, emozioni, sensazioni coinvolgenti.

Le sue preferite sono a sfondo sessuale: Vittorio ama circondarsi da belle donne e tradisce soventemente la moglie sino al giorno in cui viene trovata la sua autovettura sul fondo di un lago, un evidente incidente d’auto e anche se il corpo è ritenuto disperso negli abissi lacunari, l’uomo viene dato per defunto. Sino al giorno in cui si scopre che invece il furbone ha inscenato la sua morte per scappare a Cuba, patria di bellezze dalla pelle vellutata, suadenti creature caraibiche, il classico paradiso per uomini single, ma Vittorio single non è e Fedele avrà il compito di riportare a casa il Dongiovanni.

Video, il trailer del film, Faccio un salto all’Avana





© RIPRODUZIONE RISERVATA