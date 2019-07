FACEAPP MANIA/ Foto, i vip invecchiano sui social: da Tina Cipollari a Follettina

FaceApp è la nuova moda dell’estate 2019. Dalle persone comuni ai vip tutti hanno ceduto al fascino di questa applicazione che, dopo tre anni dalla sua uscita sul mercato, sta vivendo un vero e proprio boom. Grazie alla presenza del filtro “vecchiaia”, migliaia e migliaia di utenti hanno deciso di modificare una propria fotografia mostrandosi in modalità “vecchiaia” con tanto di rughe e macchie sul volto. Una vera e proprio moda lanciata da alcuni influencer che è diventata la tendenze dell’estate 2019 coinvolgendo non solo le persone comuni, ma anche tantissimi personaggi vip. Da Simona Ventura a Tina Cipollari, dai Ferragnez Fedez e Chiara Ferragni e tanti tanti altri. Una vera e propria gara scoppiata sui social che ha fatto schizzare l’app in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

#FaceAppChallenge: i vip fanno a gara a mostrarsi anziani

E’ scoppiata la FaceApp mania in tutto il mondo. Non solo nelle ultime ore è partita una vera e propria #FaceAppChallenge, che consiste nel pubblicare una foto con il filtro vecchiaia. Si tratta di una nuova tendenze che sta coinvolgendo sempre di più anche i personaggi del mondo dello spettacolo che non si sono tirati indietro nel mostrarsi in versione “anziani”. Anche Follettina Creation, la nuova star di internet ha mostrato una sua foto modificata con tanto di filtro “vecchiaia”. “Fatta con face app so na cessa ahahah” scrive la webstar tra le più bullizzate del web. Non mancano i commenti dei cosiddetti haters: “Ma anche senza Face app…” scrive un utente, anche se c’è chi la difende scrivendole “bellissima” e “STO MALE TI AMO”! (qui la foto).

Tina Cipollari anziana su Instagram: il commento di Gianni Sperti

Anche Tina Cipollari ha deciso di aderire alla #FaceAppChallenge condividendo una fotografia in compagnia del compagno Vincenzo Ferrara. Uno scatto che ha fatto divertire tantissimo i follower, ma anche l’amico Gianni Sperti che ha commentato così: “Finalmente ti sei fatta un selfie reale senza filtri!”. Tantissimi i commenti divertenti come quello di utente che le ha scritto: “Oddio ti sei presa la Gemmite” e “sembri Gemma! Anche Noemi, la cantante di “Sono solo parole”, cede alla moda del momento pubblicando una foto su Instagram in cui si mostra “vecchia”. “Nottataccia…Sembrano passati quarant’anni “Sono diventata grande senza neanche accorgermene” scrive la cantante citando uno dei suoi successi.



