Forse poco apprezzato in Italia, ma – a detta di Meta – ampiamente diffuso negli Stati Uniti e in Canada, Facebook Dating riceverà presto un importante aggiornamento con il quale verranno introdotte due funzionalità gestite interamente dall’intelligenza artificiale: l’obbiettivo dichiarato è quello di rendere il match con potenziali partner più semplice, rapido e personalizzato, riducendo – e citiamo direttamente Meta – “la fatica da scorrimento“; con le nuove funzionalità di Facebook Dating che saranno inizialmente disponibili negli USA e in Canada e probabilmente solo in un secondo momento arriveranno anche in Europa e in Italia.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è utile ricordare che Facebook Dating è una sorta di applicazione aggiuntiva disponibile per chiunque possegga un profilo sul noto social network: il funzionamento è del tutto simile a quello di app più famose come Tinder, con l’utente che si iscrive che può scorrere immagini e profili di altri iscritti per avviare – nel caso in cui entrambi acconsentano – delle chat e (auspicabilmente) trovare l’amore.

Facebook Dating introduce l’IA: le nuove funzionalità per ridurre la “fatica da scorrimento”

Tornando a noi, le nuove funzionalità di Facebook Dating presentate nei giorni scorsi da Meta saranno soprattutto due: la prima è un vero e proprio assistente di intelligenza artificiale che può fornire una serie utile di consigli per migliorare il proprio profilo e aumentare le possibilità di trovare un partner; ma l’aspetto più interessante è che potrà anche selezionare profili in base a specifiche caratteristiche (l’esempio che fa Meta è quello di una persona residente in una determinata città che svolge una specifica professione), proponendoli direttamente in chat.

Similmente, sarà sempre l’IA a gestire la funzionalità “Meet Cute” (che potremmo tradurre con “incontro carino”) di Facebook Dating: l’idea alla base è quella di proporre periodicamente – in un primo momento settimanalmente, poi anche con maggiore frequenza – dei possibili profili con cui fare match scelti automaticamente in base alle proprie caratteristiche; avviando immediatamente la chat nel caso in cui si accettasse il suggerimento.