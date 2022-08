Facebook down, bacheche invase da auguri di compleanno: perché?/ Boom di segnalazioni

Facebook down? Non proprio, ma qualcosa che non torna, in effetti, c’è e non sono pochi gli utenti del celebre social network che se ne stanno accorgendo in questi istanti. Infatti, da alcune ore a questa parte il feed di Facebook è letteralmente invaso da auguri e messaggi di buon compleanno, cosa che solitamente non avviene. Quali sono le ragioni di questa problematica improvvisa e che, di fatto, sta riguardando tutti i titolari di un account sulla piattaforma, nessuno escluso? Sino a questo momento non sono state fornite spiegazioni, né ufficiose né ufficiali, al fenomeno.

Di fatto, tutti coloro che cominciano a correre la pagina principale di Facebook non possono fare a meno di osservare come i post che risultano in evidenza a seguito della loro attività di “scroll” sono proprio quelli che tradizionalmente non campeggiano nel News Feed, in quanto ritenuti di scarso interesse per l’utenza generale. Si tratta infatti dei messaggi che gli utenti scrivono sulle bacheche dei vip oppure degli auguri di Buon Compleanno.

FACEBOOK, COSA STA SUCCEDENDO? PIOGGIA DI SEGNALAZIONI ANCHE SU TWITTER CON L’HASHTAG #FACEBOOKDOWN

Il problema vero di questa “emergenza” auguri che si sta verificando nel News Feed di Facebook riguarda il fatto che questi messaggi stanno addirittura “bucando” la cerchia dei propri amici, finendo quindi per essere mostrati anche a persone di cui non si è mai fatta la conoscenza e che, peraltro, non sono neppure interessate a leggere tali post.

A seguito di tale problematica, in corso tuttora su Facebook, gli utenti si sono scatenati su Twitter, dove spopola l’hashtag #FacebookDown e continuano a moltiplicarsi senza soluzioni di continuità le segnalazioni di chi ravvisa questo inconveniente, la cui risoluzione non è stata ancora programmata da Meta, visto che non sono state rilasciate note ufficiali sino a questo preciso istante nel quale pubblichiamo il presente articolo.

