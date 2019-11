Facebook down, Instagram e WhatsApp non funzionano/ Problemi in Italia ma non solo…

Giornata di “down” non solo per Skype: altri social come Facebook, Instagram e WhatsApp stanno riscontrando diversi problemi. E sono in tanti gli utenti che in queste ore stanno domandandosi se il social di turno non funziona in maniera diffusa. La risposta è che sì, i disservizi non riguardano soltanto voi ma sono diffusi su una scala più ampia. Prendiamo Facebook: nelle ultime ore il picco di segnalazioni in Italia si è registrato a Milano, ma anche nelle zone di Roma, Napoli, Torino, Venezia, Parma, Taranto e Palermo sono molte le persone che lamentano l’impossibilità di usufruire normalmente del social network fondato da Mark Zuckerberg. I problemi non sono circoscritti però alla sola Italia: un boom di “down” si registra nell’area di Londra, nel Regno Unito, ma non va particolarmente meglio a Parigi, in Francia, e a Varsavia, in Polonia.

Facebook, Instagram e WhatsApp down

Come detto i problemi riguardano oltre che Facebook anche Instagram e WhatsApp. Per quanto concerne il social fotografico il picco di segnalazioni di “down” è stato registrato tra le ore 11 e le ore 14 di oggi, martedì 12 novembre 2019: tanti gli utenti che hanno incontrato delle difficoltà nell’effettuare l’operazione di login. I problemi maggiori si stanno verificando in particolare a Parigi, ma anche a Milano, Firenze e Roma i frequentatori del social che stanno tentando di accedere per pubblicare un post stanno facendo i conti con questo disservizio. Per quanto concerne WhatsApp, il 15% delle persone che ha segnalato un cattivo funzionamento dell’app di messaggistica ha accusato difficoltà nell’inviare o ricevere messaggi. La maggior parte dei problemi si è verificata intorno alle 14: ora il peggio sembra essere alle spalle.

