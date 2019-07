Facebook down?/ Problemi con la versione desktop e mobile: Roma zona rossa

Facebook sta registrando una serie di down e di problemi in queste ultime ore. Pare infatti che il noto social network blu stia facendo un po’ le bizze oggi pomeriggio, provocando non poca irritazione nei suoi utilizzatori abituali. Come al solito, per cercare di capire più nel dettaglio cosa sta succedendo, ci facciamo aiutare dal portale downdetector.it, che registra appunto tutti i principali malfunzionamenti riguardanti i social network più noti, quindi non solo Facebook ma anche Instagram e Twitter,nonchè i gestori telefonici più utilizzati, leggasi Tim, Vodafone, Wind e via discorrendo, e infine, le varie app di messaggistica come WhatsApp, Telegram e Messanger. Tornando al social “blu”, al momento si segnalano una serie di problemi in particolare nella zona della capitale, attorno a Roma, e in generale nel Lazio.

FACEBOOK DOWN? PROBLEMI CON LA VERSIONE DESKTOP E MOBILE

Dalla mappa pubblicata è infatti evidente la zona rossa proprio attorno alla Città Eterna, chiaro indizio di qualcosa che non funzioni a meraviglia. Nel resto dell’Italia, situazione tutto sommato normale, con qualche segnalazione attorno a Milano, Firenze, Torino e Venezia, ma nulla di particolarmente eclatante. Più problemi invece nel resto d’Europa, ed in particolare a Londra e nei Paesi Bassi, dove sono evidenti le zone rosse, ma anche oltre oceano, soprattutto sulla costa est degli Stati Uniti, con numerosi casi segnalati in quel di New York. Per quanto riguarda più nel dettaglio i problemi riscontrati dagli utenti, per il 79% Facebook in versione desktop non funziona, quindi la classica versione per pc. Il 16% ha invece riscontrato problemi sui dispositivi mobili, quindi su smartphone e tablet. Infine una piccola percentuale, il 4%, ha segnalato un blackout totale, con il social network che risulta inaccessibile sia da fisso quanto da mobile. E a voi Facebook funziona? Segnalateci se state riscontrando anche voi dei problemi di malfunzionamento o meno, con la speranza che eventuali “down” possano essere risolti il prima possibile.

