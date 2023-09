Facebook e Instagram a pagamento in Ue?/ Ipotesi account non gratuiti, ma senza pubblicità

Meta pensa ad una versione di Facebook ed Instagram a pagamento? Ecco perché e i possibili scenari per la piattaforma di Zuckerberg

Facebook ed Instagram a pagamento all’interno dell’Unione Europea? E’ l’ultima indiscrezione che circola nella redazione del New York Times che, citando alcune fonti, rivela la strategia futura di Meta per quanto riguarda l’Europa. Potrebbe dunque essere introdotto un abbonamento senza pubblicità, offrendo così agli utenti un’alternativa all’attuale servizio, basato sugli spot elaborati sull’analisi dei dati dei singoli.

Meta, ad ogni modo, non intende mettere alla porta gli utenti che eventualmente vorrebbero utilizzare una versione gratuita dei famosi social network, pertanto la versione con pubblicità resterebbe disponibile. Per quanto concerne l’abbonamento non è ancora del tutto chiaro quanto potrebbe costare, anche perché per quasi vent’anni il core business di Meta si è basato su un’offerta gratuita per gli utenti, con la vendita di spazi pubblicitari alle imprese che desideravano raggiungere un determinato pubblico.

Facebook ed Instagram fruibili tramite abbonamento in futuro? Meta vaglia l’introduzione di un piano a pagamento, ma…

L’offerta di un servizio a pagamento – spiega sempre il New York Times – sarebbe uno degli esempi più chiari di come le società devono riformare i loro prodotti per soddisfare le regole sulla privacy e altre norme governative, in particolare in Europa. L’iniziativa di Meta, infatti, mira a rispondere alle politiche dell’Unione europea e alle sentenze dei tribunali per contenere le pratiche di raccolta dati.

Con l’introduzione di abbonamenti di conseguenza non si vedrà più la pubblicità, verrà così offerta agli utenti una possibilità differente di fruire della piattaforme. Quindi Meta continuerà anche a offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci, almeno stando a quanto riferiscono le fonti del New York Times.

