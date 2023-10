Facebook e Instagram a pagamento, ufficiale anche in Europa/ Ecco i prezzi e tutti i dettagli

Dopo tante chiacchiere e indiscrezioni è stato ufficializzato l’arrivo di un abbonamento mensile a pagamento sia per quanto riguarda Facebook come per Instagram, due fra le principali piattaforme di proprietà di Meta, a cui capo vi è Mark Zuckerberg. L’annuncio è giunto nelle scorse ore e prevede il pagamento di un prezzo che è pari a 9,99 euro o 12,99 euro, a secondo della formula, ottenendo in cambio dei servizi premium.

“Crediamo fermamente – è il comunicato di Meta nell’annunciare l’introduzione della formula pay in Europa di Facebook e Instagram – in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche. Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati”. Ovviamente si potrà continuare ad utilizzare i servizi gratuitamente, ma visualizzando inserzioni tramite gli algoritmi che sceglieranno di volta in volta contenuti ritenuti coerenti con i propri gusti.

FACEBOOK E INSTAGRAM A PAGAMENTO: DA 9,99 EURO A 12,99 EURO AL MESE

Quindi Meta aggiunge, precisando: “A seconda che si scelga di attivare l’abbonamento sul web o da mobile il costo sarà rispettivamente di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android. Indipendentemente da dove si effettui l’acquisto, l’abbonamento sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell’utente”.

Si pagherà una volta sola per tutti gli account fino al primo marzo del 2024, dopo di che bisognerà aggiungere un sovrapprezzo: “Fino all’1 marzo 2024, l’abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al Centro gestione account dell’utente. Dall’1 marzo 2024 in poi, per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione account dell’utente, si applicherà un costo aggiuntivo di 6 mese al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 euro al mese per quelli attivati su iOS e Android”. L’abbonamento senza pubblicità è valido solo per i maggiorenni, quindi dai 18 anni compiuti in su.

