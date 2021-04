FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN/ Server ko, migliaia di segnalazioni anche in Italia

Serata nera per Facebook e Instagram: le piattaforme social che fanno capo alla società di Mark Zuckerberg hanno fatto registrare pesanti disservizi nella serata di giovedì 8 aprile 2021. A Menlo Park sono arrivate migliaia di segnalazioni da parte degli utenti, anche in Italia, che hanno sottolineato come le piattaforme fossero fuori uso. Il picco sarebbe stato toccato tra le 23 e le 23.30, con Instagram e Facebook che hanno fatto registrare malfunzionamenti sia per quanto riguarda i siti desktop, sia per quanto riguarda le applicazioni su smartphone, dove si concentra la maggio parte del traffico. Gli utenti non riescono ad effettuare l’accesso e ad avviare l’applicazione, per quanto riguarda i malfunzionamenti in Italia le segnalazioni sarebbero arrivate in maniera equivalente da tutte le zone del paese, alla fine sono stati milioni gli utenti rimasti bloccati. La situazione viene segnalata come in risoluzione e col passare dei minuti in molti stanno avendo di nuovo accesso ai loro profili.

FACEBOOK E INSTAGRAM, BLACK OUT DI MEZZ’ORA

L’interruzione dei servizi con Facebook e Instagram down sarebbe durata 30 minuti circa, le principali piattaforme di Facebook tra cui Instagram, Messenger, WhatsApp hanno praticamente smesso di funzionare. Migliaia di utenti si sono rivolti a DownDetector nel corso della serata per segnalare le interruzioni su Facebook, Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger, i server secondo le segnalazioni sono andati giù tra le 23 e le 23.30 ora italiana, coi malfunzionamenti che hanno coinvolto come detto tutti i dispositivi, comprese le app mobili. I link interni hanno continuato ad aprirsi, ma la navigazione diretta alla homepage si interrompe su Facebook, che comunque non ha segnalato alcun problema sulla sua dashboard: gli utenti hanno evidenziato e comunicato i malfunzionamenti su piattaforme alternative come Twitter. Quasi 150.000 persone hanno segnalato problemi con Facebook su DownDetector con picchi simili nei rapporti sugli altri prodotti della società come Instagram o WhatsApp.

