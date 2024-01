Facebook e Instagram, i due account si potranno scollegare/ L’annuncio di Meta: “Anche per Messenger…”

Importante novità per quanto riguarda Meta, e precisamente Facebook e Instagram: si potranno scollegare i due account. Al momento il social fotografico e quello “blu” sono di fatto in simbiosi, ma l’azienda con a capo Mark Zuckerberg, ha fatto sapere attraverso il blog ufficiale, la possibilità di modificare l’opzione. “Le persone che utilizzano Instagram e Facebook nell’UE, nell’EEA e in Svizzera – si legge – avranno presto diverse opzioni su come gestire le loro esperienze attraverso i prodotti Meta. Queste scelte sono offerte per rispettare i requisiti del DMA, che entrerà in vigore nel marzo 2024”.

Palworld, il videogioco dei record/ 6 milioni di copie in pochi giorni per il “clone” dei Pokemon

Meta spiega che nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti, e che gli utenti riceveranno delle notifiche ad hoc: “Le persone riceveranno notifiche nelle prossime settimane per informarle sulla possibilità di scegliere se desiderano condividere informazioni tra i servizi”. Nel dettaglio viene specificato che chi ha scelto di collegare i propri account Instagram e Facebook, potrà decidere di continuare a farlo tramite l’Accounts Center, “In modo che le informazioni siano utilizzate su entrambi gli account – precisa ancora il blog ufficiale di Meta – oppure di gestire separatamente i loro account di Instagram e Facebook in modo che le informazioni non siano più condivise tra gli account”.

Italiaonline fa le cose ‘InGrande’/ Nuova offerta: piattaforma unica, visibilità premium garantita, lead e…

FACEBOOK E INSTAGRAM, I DUE ACCOUNT SI POTRANNO SCOLLEGARE: “PER IL MARKETPLACE…”

Novità anche per chi utilizza Facebook Messenger che da ora in avanti potrà decidere se continuare ad utilizzare la stessa applicazione tramite il proprio account Facebook o eventualmente creare un nuovo account anonimo. In merito al Marketplace di Facebook, infine, si potrà decidere di utilizzare o meno le info di Facebook: “Per coloro che scelgono di utilizzare le informazioni di Facebook per la loro esperienza su Marketplace – specifica l’azienda – l’esperienza attuale rimarrà invariata”.

"Stazioni di polizia nel metaverso"/ Interpol: "Utili per stupri virtuali, truffe e furti d'identità"

Meta precisa che gli utenti di Facebook e Instagram potranno continuare a beneficiare “Di un’ampia gamma di strumenti esistenti per avere il controllo sulle informazioni che condividono e su come vengono elaborate i loro dati. Meta si impegna a conformarsi all’evoluzione della normativa europea e sostiene gli obiettivi del DMA per promuovere la concorrenza e l’equità nei mercati digitali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA