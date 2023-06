Facebook, Instagram e WhatsApp down/ Niente foto, problemi coi vocali: cosa succede a Meta

Facebook, Instagram e WhatsApp down nella serata di venerdì 16 giugno 2023. Migliaia e migliaia di utenti stanno segnalando diversi problemi, non solo di accesso alle piattaforme di proprietà di Meta. Il sito Downdetector, che monitora le interruzioni di servizi raccogliendo le segnalazioni da una serie di fonti, tra cui gli utenti delle piattaforme stesse, ha iniziato a registrare diverse notifiche. Mentre Reuters ha cercato invano un commento da parte di Meta, che però non ha finora risposto, sui social si susseguono le testimonianze degli utenti.

Non sono al momento note le cause di questo Facebook, Instagram e WhatsApp down, ma di sicuro si può parlare di un problema generalizzato. Non dovrebbe trattarsi di manutenzione, visto che non era stata annunciata. Ad esempio, gli utenti non riescono neppure a spedire foto e inviare messaggi audio. Invece, è possibile per il momento scrivere e inviare messaggi. Il picco di segnalazioni è stato registrato da Downdetector alle ore 19, ma la fine dei problemi non sembra ancora vicina.

FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN: SEGNALAZIONI SU TWITTER

Non si può parlare di un completo Whatsapp, Facebook e Instagram down, perché alcuni servizi sono alcuni attivi. Dunque, ci sono dei malfunzionamenti in corso. Ma sono di sicuro atipici per queste applicazioni, anche alla luce del fatto che non erano stati annunciati lavori. In molti, come spesso accade in questi casi, oltre a segnalare i problemi su DownDetector, hanno fatto segnalazioni anche su Twitter, dove infatti l’hashtag #WhatsAppDown è diventato subito primo trend in Italia, tallonato poi da quelli che riguardano gli altri due social della galassia di Mark Zuckerberg.

A lui si è rivolto ironicamente, ma non troppo, Trash Italiano: “Scusa Mark perché non posso inviare i vocali su Whatsapp ora?“. Un utente replica: “Nemmeno Instagram funziona. Mezz’ora che provo a cambiare a fare una cartella di stories in evidenza“. Infatti, per quanto riguarda Instagram, i problemi riguardano la pubblicazione delle “storie”.











