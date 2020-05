FACEBOOK, MEGA-BUFALA SULLA 104/ Assicurata a chi crea avatar: ma è una presa in giro

Pubblicità

Tra le tante bufale che imperversano in rete, quella della giornata del 18 maggio 2020 merita una menzione speciale. Una palese presa in giro si è trasformata in una caccia all’avatar più accattivante per poter usufruire della… Legge 104. La pagina è quella di INPS per la Famiglia, quella che già era salita alla ribalta delle cronache per aver dispensato folli consigli al momento della richiesta del reddito di cittadinanza. Si tratta ovviamente di una pagina fake, come si sarebbe potuto evincere facilmente anche semplicemente leggendo il messaggio del post: “Aggiornamento della Legge 104, art. 33/42 del 05/2020. Ecco chi potrà richiederla: ● Disabili in situazione di gravità. ● Utenti di Facebook che creano avatar. (Novità!) ● Quella tr*ia della mia ex. La Direzione.” Il riferimento all’ex avrebbe dovuto essere sufficiente, anche se i bersagli della “trollata“, come viene definita in gergo internettiano, sono tutti coloro che si divertono a creare un proprio avatar sul popolare social network.

BUFALA SULLA 104 SU FACEBOOK, PIOGGIA DI RICHIESTE

Insomma, nonostante lo scherzo sembrasse palese, in tantissimi ci sono cascati e si sono moltiplicati i commenti riguardo la possibilità di ottenere i benefici della Legge 104 anche solo semplicemente con un avatar divertente. Infatti da un paio di giorni, come è stato notato da molti, è possibile realizzare il proprio alter ego animato, grazie ad una serie di filtri che il social network mette a disposizione di tutto. Farlo richiede solo pochi minuti e qualche click e l’operazione a quanto pare è effettivamente alla portata di tutti. Il che ha fatto pensare che una pioggia di indennizzi fosse pronta a piovere sulla testa di chi aveva messo a punto la semplice procedura. D’altronde, come recitava un famoso meme, “Internet è un posto meraviglioso,” ma stavolta i creduloni sembrano essere caduti in fallo in maniera sin troppo palese. Una problematica risolta velocemente quando si è palesata la natura satirica della pagina, ma se “l’audience” è questa, c’è da scommettere che INPS per la famiglia sia pronta a colpire ancora…





