Facebook, Messenger e Instagram down?/ Problemi in tutta Europa, app “giù”

Mattinata un po’ agitata per le applicazioni di Mark Zuckerberg, leggasi in particolare Instagram, Facebook e Messenger. Sembrano infatti che numerosi utenti hanno registrato dei down a partire dalle ore 10:00 di oggi, giovedì 10 dicembre. Malfunzionamenti che hanno riguardato non soltanto l’Italia, ma anche altre nazioni, e sia l’applicazione mobile, quanto la versione desktop dei social network. A segnalare i disservizi è come al solito il sito downdetector.com, che si occupa appunto della comunicazione dei vari problemi delle rete fra app, siti e connessioni varie. Per quanto riguarda Facebook il picco di segnalazioni si è avuto attorno a mezzogiorno, 92 in totale, e la maggior parte degli utenti, pari al 64%, ha segnalato un blocco della piattaforma desktop, mentre il 17% l’impossibilità di utilizzare le due versioni, e un altro 17%, infine, un blocco della sola applicazione versione mobile. Per quanto riguarda la mappa dei disservizi, l’Italia sembrerebbe essere stata interessata marginalmente, mentre Olanda, Polonia e Gran Bretagna appaiono gli stati più colpiti.

FACEBOOK, MESSENGER E INSTAGRAM DOWN? SU TWITTER HASHTAG VIRALE…

Su Twitter, come spesso e volentieri accade in questi casi, è divenuto virale l’hashtag #FacebookMessengerDown, e lo stesso social network non ha per ora fatto sapere nulla. Per quanto riguarda Instagram il picco di segnalazioni su Downdetector è stato ben più elevato, più di 300 e sempre attorno a mezzogiorno di oggi, 10 dicembre. Il 54% degli utenti ha segnalato problemi al sito web, mentre il restante 46% ha invece comunicato difficoltà nel loggarsi con lo stesso social network fotografico. In merito all’origine delle segnalazioni, in questo caso vediamo coinvolta anche l’Italia, ma in particolare la Grecia, la Spagna, il nord della Francia e ancora una volta il Regno Unito. Infine la situazione relativa a Facebook Messenger, l’applicazione con più segnalazioni, leggasi 371. Al momento in Italia non vengono segnalati particolari disservizi e anche noi, facendo una prova in redazione, non abbiamo per ora riscontrato particolari difficoltà.



