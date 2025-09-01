Un ex volto noto delle trasmissioni di Barbara D’urso in qualità di opinionista - e non solo - ha rivelato: “Cercavo visibilità per realizzare il mio sogno”

Lo abbiamo visto letteralmente crescere ad Io Canto, sia come persona che come artista; la carriera di Cristian Imparato ha poi preso strade parallele a quelle della musica come testimoniato dalla partecipazione al Grande Fratello e, in qualità di opinionista, a diverse trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Proprio quest’ultimo aspetto della sua carriera televisiva – così come l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia – è il fulcro di una sorta di rammarico per l’ex cantante e tra le righe di una recente intervista rilasciata per Fanpage non sfugge una stoccata ai contenuti dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.

“Fu un’azione poco furba”, introduce così Cristian Imparato la sua scelta di prendere parte al Grande Fratello, allora condotto però da Alessia Marcuzzi e non dalla D’Urso. L’ex cantante ha spiegato come ai tempi, vista la sua carriera artistica non più in risalto, vide il reality come la possibilità di un rilancio in termini di visibilità: “Sapevo che andando lì avrei avuto garantita la presenza in tanti altri programmi”.

Cristian Imparato ‘pentito’ del suo ruolo in tv: “Sono cambiato ‘grazie’ a quei programmi…’, stoccata a Barbara D’Urso?

E tra i ‘tanti programmi’ a cui fa riferimento Cristian Imparato si ricorda proprio la longeva esperienza da opinionista di Barbara D’Urso tra Pomeriggio Cinque e Domenica Live. “Se ho nostalgia della sua TV? No. – ha ammesso – Non sputo nel piatto in cui ho mangiato ma il mio unico obiettivo era quello di mettere da parte i soldi per realizzare il mio sogno”. Queste le parole dell’ex cantante che oggi si occupa di estetica e cura del corpo in un centro tutto suo; la premessa – come racconta LaNostraTV – è quella di essersi svincolato per tempo da quei format che, stando alle sue parole, non ricorda con particolare felicità e che assecondava – come da lui raccontato a Fanpage – solo per secondi fini economici e professionali.

Tale è stato l’impatto con “quel lato della tv”, che Cristian Imparato ha confessato di essersi adoperato per un cambiamento radicale: “Non sarei la persona che sono oggi, più attenta e sgamata”. L’ex cantante – sempre a Fanpage – ha anche aggiunto un personale dispiacere che risuona come ulteriore stoccata alla celebre conduttrice e alle sue ‘creature’ televisive. “Mi spiace che la gente pensi che io sia quella roba lì…”.