Facile.it, arrestato il fondatore Alberto Genovese/ “18enne narcotizzata e stuprata”

Una storia abominevole e assurda arriva da Milano, con un protagonista del tutto “inatteso”: il fondatore di Facile.it – una delle compagnie di assicurazione online più note e importanti d’Italia – Alberto Genovese è stato arrestato a Milano con accuse gravissime che vanno dalla violenza sessuale allo spaccio, dalle lesioni fino al sequestro di persona. La vittima è una 18enne che lo ha denunciato nelle scorse ore con accuse come si può evincere davvero gravi: secondo quanto raccontato da Repubblica e dall’Ansa, su fonti della polizia mobile di Milano, la ragazza nella notte del 10 ottobre scorso sarebbe stata trovata per strada a pochi passi da Milano e avrebbe raccontato prima ad una amica e poi alle forze dell’ordine quanto le era appena successo. In sostanza la 18enne – appena entrata nella maggiore età – avrebbe partecipato ad un festino privato in un appartamento con vista Duomo dal nome “Terrazza sentimento”: qui l’imprenditore digitale e fondatore della compagnia di successo “Facile.it” Andrea Genovee l’avrebbe prima condotta nel festino a base di alcol e stupefacenti, poi le avrebbe sciolto la “droga dello stupro” nella cocaina facendo piombare la ragazzina in uno stato di incoscienza.

IL FONDATORE DI FACILE.IT VOLEVA FUGGIRE IN JET

A quel punto, raccontano ancora le prime fonti della Polizia ai quotidiani milanesi, Genovese avrebbe legato mani e piedi della 18enne in una camera privata, costringendola a giochi erotici per diverse ore. Il racconto svelato da Repubblica – ovviamente in attesa della versione di Genovese stesso che dovrà tenere davanti ai pm nei prossimi giorni – racconta di come durante le presunte sevizie, un bodyguard controllava l’accesso alla stanza impedendo alle amiche di entrare e capire cosa stesse succedendo. Il cellulare era infatti stato requisito all’ingresso della festa e la 18enne solo dopo diverse ore è riuscita a liberarsi, recuperare lo smartphone e scendere in strada ancora mezza nuda per chiamare aiuto. Nei racconti di altre donne e ragazzine giovanissime invitate alle sue feste, pare che Genovese sarebbe assai solito invitare ragazze in camera offrendo loro diversi tipi di droga; ci sarebbe addirittura almeno un’altra accusa di stupro successivo al narcotico somministrato ad insaputa della vittima. Le forze dell’ordine stanno cercando di repertare in queste ore un vero e proprio “emporio della droga” presente nell’appartamento del n.1 di Facile.it e altre startup: addirittura, riportano gli agenti della mobile all’Ansa, dopo la denuncia della ragazza Genovese avrebbe tentato di fuggire all’estero. «Si è recato all’ufficio Passaporti per farsi rilasciare il documento. In una conversazione telefonica con la madre, Genovese avrebbe addirittura detto di avere intenzione di partire per Amsterdam per poi spostarsi in Sudamerica», rivela “Rep”. Nella fuga avrebbe utilizzato un suo jet privato con tanto di pilota: non ci è riuscito perché prima sono arrivati gli agenti che lo hanno posto in arresto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA