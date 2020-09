Facundo, lite a Uomini e Donne con Jessica e Sophie/ “Fai l’opinionista o…”

Jessica Antonini e Sophie Codegoni attaccano Facundo. Il cortegiatore argentino torna a scontrarsi con Jessica, infastidita dall’atteggiamento del corteggiatore, reo di essersi alzato ed essersi avvicinato a Jessica solo per dirle poche parole che hanno fatto infuriare la Antonini. “Vorrei dare cinque minuti di televisione a Facundo perchè è venuto qua a dirmi che non interesso a nessuno. Pensa al tuo perchè c’è qualcuno seduto vicino a te che è molto itneressato a me”, dice Jessica. “Io mi sono avvicinato a te e ti ho chiesto scusa. Oggi mi sono avvicinato a te per chiedere un’amicizia perchè sono interessato a Sophie. Sei tu la tronista, tu sei interessato alla popolarità. Tu attacchi tutti“, si difende Facundo. Jessica, però, non ci sta e sbotta: “Siediti Facundo perchè se mi alzo io altro che uomo. Nessuno ha chiesto il tuo parere quindi tu ti alzi e vieni qui per fare cosa? Per dirmi che il mio atteggiamento non interessa nessuno?“, chiede Jessica.

JESSICA E SOPHIE ELIMINANO FACUNDO A UOMINI E DONNE

A schierarsi dalla parte di Jessica Antonini è Sophie Codegoni che prende le difese della collegga e attacca Facundo. “Sei venuto qui a corteggiarmi o a fare l’opinionista? Ti sei alzato due volte per andare a ballare con Sophie. Tu non stai bene lo sai? Io una persona così al mio fianco non la voglio neanche morta. Tu non devi far capire niente a Jessica, ma chi pensi di essere? Per me puoi andare a casa”, afferma decisa Sophie. “Hai giocato male i tuoi cinque minuti“, commenta ironicamente Jessica. Di fronte alla presa di posizione di Facundo che continua a restare seduto, Gianni Sperti perde la pazienza: “Quando tiri fuori le pal*e per alzarti da quella sedia e andartene?”. Finisce così l’avventura di Facundo come corteggiatore.



