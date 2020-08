Fadi Fawaz, arrestato ex George Michael/ Ha danneggiato auto a colpi di martello

L’ex fidanzato di George Michael, Fadi Fawaz, è stato arrestato. L’uomo girava per le vie di Londra con un martello, colpendo senza motivo diverse autovetture. Le testimonianze lo inchiodano, visto che sui social network è diventato virale il video girato da un passante che ha accusato Fawaz di avergli colpito la macchina. L’hair stylist si è dato alla fuga, raggiunto, come riporta il The Sun, dalle guardi che l’hanno arrestato. Pare che le autovetture danneggiate siano una Toyota Auris, una Mercedes e una Bmw. Già in passato l’uomo era finito nei guai, facendo parlare di lui dalla cronaca britannica. Un video lo mostra al momento della cattura della polizia con gli agenti che scendono dalla loro auto e lo mettono a terra prima di ammanettarlo.

FADI FAWAZ, ARRESTATO EX FIDANZATO GEORGE MICHAEL

Come già detto l’ex fidanzato di George Michael, Fadi Fawaz, è già stato al centro della polemica britannica. Molto risale alla morte del suo ex compagno che di fatto lo aveva estromesso dal testamento, una cosa in grado di mandarlo su tutte le furie visto che si parlava di un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari. Dopo aver saputo questa notizia un anno fa Fadi veniva arrestato dopo aver distrutto l’appartamento dove risiedeva. Non solo, poco dopo infatti era stato travolto dalle polemiche per aver infangato la memoria di George Michael su Twitter con dei post che avevano fatto arrabbiare tantissimo i fan della popstar.



