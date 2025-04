I fagioli di Bud Spencer stanno facendo la fortuna degli eredi di Carlo Pedersoli, perché dovrebbero produrre un fatturato di 10 milioni di euro quest’anno. Un successo rapido, visto che sono in commercio da meno di un anno nei supermercati, ma anche inaspettato, perché si riteneva potesse essere un prodotto di nicchia, se non una operazione di marketing transitoria, invece si può parlare di un vero e proprio boom commerciale. Infatti, i fagioli di Bud Spencer hanno superato il colosso americano Kraft Heinz e sono disponibili sugli scaffali della grande distribuzione.

PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI/ La serie che funziona "smarcandosi" da Bud Spencer

La società che li produce in realtà è nata nel 2022, infatti Bud Power realizza anche snack, poi è emersa l’idea di proporre anche i fagioli, come ricostruito dal Corriere. Ma c’è anche il merito di usare ingredienti non convenzionali e proteine vegetali, infatti la società rientra tra le startup innovative, non distribuisce dividendi e investe su ricerca e sviluppo.

NO GLI EUROPEI NO!/ Chi trova un amico trova un tesoro coi marchi di fabbrica di Bud e Terence

La svolta con i fagioli di Bud Spencer è arrivata nel maggio scorso, del resto i numeri parlano chiaro: dai 56mila euro di ricavi nel 2022 si è passati a 624mila euro l’anno successivo, ma con 100mila euro di perdite. Dopo l’aumento di capitale da 750mila euro, la famiglia di Carlo Pedersoli accoglie nuovi soci, pur mantenendo il controllo. Uno dei tre figli, Giuseppe, con i suoi figli Alessandro e Carlo Eduardo, insieme a un altro nipote, Nicolò Denaro, detengono il 20% ciascuno.

DAI FAGIOLI DI BUD SPENCER A BIRRA E PIZZA

La famiglia ha deciso di rendere i fagioli il prodotto di punta della società, infatti rispecchia il 70% del fatturato. Stando a quanto riferito da Giuseppe Pedersoli al Corriere, le previsioni sono di arrivare a 10 milioni di fatturato quest’anno. Ma non è finita qui, perché verrà lanciata una birra a breve, invece dopo l’estate toccherà alla pizza.

Anche gli angeli mangiano fagioli/ Trama e cast del classico con Bud Spencer, oggi 12 maggio 2024

Per quanto riguarda la ricetta originaria, rispecchia quella che seguiva Bud Spencer quando sul set doveva mangiare i fagioli con Terence Hill. I borlotti sono piemontesi, poi ci sono cipolla, pancetta affumicata, polpa di pomodoro e spezie.

Attualmente Bud Power detiene il 30% del mercato per quanto riguarda i contorni in scatola, dunque ha superato Heinz, ma c’è un piano per allargarsi, visto che si stanno stringendo accordi con gruppi della grande distribuzione per portare i fagioli di Bud Spencer anche all’estero, dalla Germania alla Svizzera, passando per Austria e Grecia.