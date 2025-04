FAGIOLI E TONALI, I RETROSCENA DALL’INCHIESTA

Attorno alla nuova inchiesta sulle scommesse illegali fatte da alcuni calciatori di Serie A stanno emergendo indiscrezioni e retroscena che consentono di disegnare i contorni di un sistema che, ad esempio, faceva leva su siti online clandestini e gioiellerie per schermare i bonifici. I primi scommettitori, stando a quanto ricostruito da Repubblica, sono stati Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, che poi si sono fatti portavoce di questo sistema di scommesse al punto tale da fare da tramite e in alcuni casi pure carico delle consegne per altri scommettitori. Tre i membri del banco che organizzava le scommesse abusive su varie piattaforma.

Dunque, sarebbe stato messo in piedi un sistema che coinvolgeva, ad esempio, due gioiellerie di Milano che aiutavano a scendere il giro di denaro. Una addirittura aveva messo a disposizione i suoi conti correnti per far transitare i bonifici dei calciatori. Per giustificarli, si simulavano vendite di orologi o gioielli che in realtà non venivano mai consegnati.

Si spiega anche così il sequestro di 1,5 milioni di euro dei finanzieri, che hanno sequestrato anche le chat, da cui si evince che sia Fagioli sia Tonali conoscerebbero bene il meccanismo. Ad esempio, il primo citava il nome della gioielleria quando gli facevano pressione per pagare i suoi debiti di gioco. L’altro, che è stato ascoltato già dagli inquirenti, ha ammesso che la somma veniva pagata, la fattura veniva emessa, ma non c’era traccia di gioielli.

DA SCOMMETTITORI A INTERMEDIARI

Ma nel decreto di sequestro si fa riferimento a un’altra gioielleria di Milano, per la quale Fagioli avrebbe ricevuto istruzioni ancor più precise. Ma l’inchiesta sulle scommesse illegali non evidenzia solo che Fagioli e Tonali ne effettuavano molte, ma avrebbero anche rivestito il ruolo di “collettori“, infatti ottenevano bonus per questo o i loro debiti venivano ridotti. Oltre alle gioiellerie, venivano utilizzati altri sistemi di pagamento, ad esempio anche tramite Revolut, Postepay intestate a terzi e contanti.

Per quanto riguarda gli importi delle scommesse, erano pesanti. Inoltre, l’ex centrocampista della Juventus, ora alla Fiorentina, avrebbe lasciato la sua carta di credito proprio in una delle due gioiellerie per fare usare da chi organizzava le bische, così effettuava autonomamente i pagamenti per rientrare almeno parzialmente del debito che il calciatore aveva accumulato. Fagioli ha dichiarato di aver acquistato 15-20 orologi Rolex dalla gioielleria, ma in alcuni scambi via WhatsApp riferiva di volerle almeno uno “veramente“.

“GATTI HA COPERTO ALCUNI DEBITI”

Per quanto riguarda l’attività di collettori, Fagioli avrebbe coinvolto Zaniolo e Bellanova invitandoli a giocare. Ma avrebbe anche raccolto soldi di altri scommettitori. Lui sarebbe, dunque, una figura centrale di questo sistema, perché pare che altri giocatori si sarebbero rivolti a lui per entrare nel sistema delle scommesse illegali.

La procura di Milano ha riscontrato che Fagioli per pagare i suoi debiti si sarebbe fatto aiutare anche da altri, come l’ex compagno di squadra Federico Gatti, non indagato, ma nelle carte dell’inchiesta ci sono i nomi di altri sportivi e calciatori non coinvolti nell’indagine, ma citati perché avrebbero parzialmente coperto le perdite dei colleghi.