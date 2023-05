Fagioli, infortunio in Siviglia-Juventus/ Probabile frattura della clavicola

Serata sfortunata al Sánchez-Pizjuán per Nicolò Fagioli, costretto a lasciare il campo per infortunio. Nel corso della sfida contro il Siviglia, valida per il ritorno della semifinale di Europa League, il centrocampista della Juventus è stato costretto ad uscire in barella per un infortunio rimediato dopo un duro scontro con Gudelj negli ultimi minuti del primo tempo. Il numero 44 bianconero molto probabilmente ha riportato la rottura della clavicola.

Dopo il contatto con Gudelj, il giovane centrocampista della Juventus è sembrato fin da subito essersi fatto male sul serio. Il numero 44 è infatti rimasto a terra e le prime comunicazioni in panchina hanno confermato il brutto presentimento. Nelle prossime ore il giocatore bianconero verrà sottoposto ad esami che daranno maggiori indicazioni sulle sue condizioni di salute: molto probabilmente, però, la stagione del classe 2001 è finita.

Domani esami strumentali

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il rientro della Juventus a Torino è previsto per domani. Fagioli a Torino sarà sottoposto a ulteriori accertamenti dopo l’infortunio riportato sul finale del primo tempo del match contro il Siviglia in Europa League. Il bianconero, al Pizjuán, ha messo a segno la sua trentasettesima presenza stagionale, la sesta in Europa League. L’entrata scomposta di Gudelj ha messo fine in anticipo alla sua stagione: non tornerà in campo prima della prossima estate.

