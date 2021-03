“Fai rumore”, sigla di Svegliati amore mio?/ Diodato apre la polemica:”Non è nella colonna sonora”

La polemica sulla sigla di Svegliati amore mio: per tutti è “Fai rumore” di Diodato ma..

Questa sera, mercoledì 24 marzo, debutta su Canale 5 la nuova fiction “Svegliati amore mio”, con protagonista Sabrina Ferilli. In questi giorni sui canali televisivi e web di Mediaset si è parlato molto della serie in tre puntate ed è stato mandato più volte in onda il promo in cui risuonano le note di “Fai rumore”, il celebre pezzo di Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020. Il cantante, originario di Taranto, ha però voluto precisare sui suoi canali social che la sua canzone non fa parte della colonna sonora di “Svegliati amore mio”. Ecco la spiegazione di Diodato: “Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai Rumore non è nella colonna sonora della fiction “Svegliati amore mio”. È stata autonomamente utilizzata per il trailer. Si può fare. Un personale in bocca al lupo anche visti i temi trattati vicini alla mia città”.

Svegliati amore mio: la fiction con Sabrina Ferilli

“Svegliati amore mio”, diretta dai coniugi Simona Izzo e Ricky Tognazzi, è ambientata nel 2002 in una località del Sud Italia non precisata, ma è evidente come la tematica che ha ispirato la storia sia il caso dell’Ilva di Taranto (città d’origine di Diodato). Nella fiction Sabrina Ferilli interpreta Nanà, la cui vita cambia per sempre quando a suo figlia Sara viene diagnosticata la leucemia. Nanà scopre che ci sono altri casi simili a quello di Sara e intuisce che la causa risiede nell’inquinamento prodotto dalla vicina acciaieria, dove lavora suo marito Sergio (Ettore Bassi). Insieme al giovane giornalista Stefano (Francesco Venditti), Nanà inizia ad indagare perché la verità venga a galla. Il ricchissimo cast comprende Massimo Popolizio, Francesco Arca, Iaia Forte, Emanuele Salce, Catena Fiorello. “Svegliati amore mio” va in onda per tre puntate su Canale 5 a partire da questa sera, mercoledì 24 marzo.

